VELIKI ODZIV! SRBI NA KIM ČEKAJU U REDOVIMA DA GLASAJU: Složno i jedinstveno na biralištima protiv Kurtijevog terora! Podaci o izlaznosti do 13 časova, najviše ljudi glasalo u srpskim opštinama (FOTO+VIDEO)

Birački centri u AP Kosovo i Metohija na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave otvoreni su u 7.00 časova.

Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori posle redovnog glasanja u februaru, neuspešnog konstituisanja vlasti privremenih prištinskih institucija i višemesečne institucionalne blokade.

Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.

Izlaznost do 13 časova

Do 13 časova na izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija izašlo je 17,84 odsto upisanih birača, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, najveća izlaznost je u Ranilugu i to 33,28 odsto, zatim u Novom Brdu 30,81, Štrpcu 24,45, Severnoj Mitrovici 23,84, a u Gračanici 21,68 odsto.

U Zvečanu je izlaznost 21,50 odsto, u Partešu 19,95, u Klokotu 15,92, u Zubinom Potoku 3,05 i Leposaviću 1,57 odsto.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je do 13 časova glasalo 21,51 odsto odsto upisanih birača, u Peći 16,20, u Prizrenu 15,19, Južnoj Mitrovici 18,40, Vučitrnu 18,94, u Đakovici 15, 35 odsto.

Biračka mesta otvorena su do 19 časova.

Jevtić glasao u Štrpcu: Građani da pokažu odgovornost i izađu na izbore

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić glasao je u Osnovnoj školi „Staja Marković“ u Štrpcu. Tom prilikom poručio je da je danas jako važan dan za srpski narod na Kosovu i da svaki građanin treba da podrži onu politiku za koju veruje da će doprineti opstanku srpskog naroda na ovim prostorima.

„Ovo je jako važan dan za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije i očekujem da svaki srpski građanin pokaže odgovornost, izađe na izbore i na taj način da podršku za onu politiku za koju veruje da će doprineti opstanku srpskog naroda na ovim prostorima. Sa druge strane i da povratimo ono sto je jako značajno u smislu našeg prisustva u institucijama Kosova, kako bismo na tim mestima štitili i borili se za interese srpskog naroda“, kazao je Jevtić.

Dodao je da očekuje da današnji dan protekne u demokratskom tonu, bez problema, jer će se samo tako dobiti najbolji rezultat.

„Koristim priliku da pozovem sve građane sa pravom glasa da izađu i glasaju i da na taj način još jednom najsnažnije moguće potvrdimo srpsko jedinstvo“, poručio je Jevtić.

Todić: Građani da izaberu prave predstavnike srpskog naroda

Gradonačelnik Leposavića Zoran Todić i kandidati za poslanike Srpske liste u Skupštini Kosova Slavko Simić i Zvonko Radosavljević glasali su danas na biračkom mestu u srednjoj tehničkoj školi „Nikola Tesla“. Todić je pozvao građane da izađu na birališta i naveo da očekuje da će u narednoj godini svima biti bolje.

„Danas se održavaju izbori koje nisu izazvale ni srpske stranke ni srpski narod. Ono što želim da poručim je da ovaj dan protekne u demokratskoj i prazničnoj atmosferi. Koristim priliku da pozovem građane da iskoriste svoje biračko pravo i da izaberu one istinske, prave predstavnike srpskog naroda koji će u narednom periodu da predstavljaju srpski narod, da se bore za interese i prava srpskog naroda u parlamentu u Prištini, tako da očekujem da nam svima bude bolje naredne godine“, naveo je Todić.

U Leposaviću redovi ispred biračkih mesta

Broj birača na glasačkim mestima u Leposaviću se povećava u odnosu na jutarnje sate, primetne su gužve i redovi ispred biračkih mesta. U biračkom centru 1202 u Tehničkoj školi „Nikola Tesla“ birači čekaju u redovima da ostvare svoje biračko pravo.

Gužve su veće nego što je to bio slučaj jutros u ovom biračkom centru.

Veći priliv građana primećen je i u biračkom centru u Osnovnoj školi „Leposavić“. Glasanje se redovno odvija i u centru za uslovno glasanje koji se nalazi u specijalnoj školi. Na biračkim mestima nema većih nepravilnosti.

Izlaznost u srpskim opštinama najveća u Ranilugu

Najveća izlaznost na parlamentarnim izborima u opštinama sa srpskom većinom do 11.30 časova bila je u Ranilugu - 16,27 odsto.

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), u Leposaviću i Zubinom Potoku glasalo je po 0,18 odsto upisanih birača, dok je do 11.30 časova u Zvečanu glasalo 12,52 odsto, u Gračanici 8,04 odsto, u Novom Brdu 14,08 odsto, u Ranilugu 16,27 odsto, u Patrešu 1,03 odsto, u Klokotu 3,21 odsto i u Štrpcu 9,20 odsto.

U biračkom spisku za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu upisano je 1.999.204 biraća, a do 11.30 glasalo je 164.022 ili osam odsto.

Todić: Očekujem da nam svima bude bolje naredne godine

Gradonačelnik Leposavića Zoran Todić i kandidati za poslanike Srpske liste u Skupštini Kosova Slavko Simić i Zvonko Radosavljević ostvarili su svoju građansku dužnost i glasali danas prepodne. Todić je pozvao građane da izađu na birališta i naveo da očekuje da će u narednoj godini svima biti bolje.

Nikolić: Očekujem veliku izlaznost

Predsednica Odbora za KiM u Skupštini Srbije Danijela Nikolić nakon glasanja na parlamentarnim izborima na Kosovu izjavila je da danas očekuje veliku izlaznost. Dodala je da je jutros veliki broj ljudi bio na biralištima.

Živić glasao u Lapljem Selu

Gradonačelnik Gračanice Novak Živić glasao je na vanrednim parlamentarnim izborima za Skupštinu Kosova.

Živić je u 10 časova zajedno sa saradnicima glasao u Lapljem Selu u biračkom centru 3402 i pozvao je sve Srbe da izađu na birališta u što većem broju.

Srđan Popović: Izbori jedini način da se izborimo za svoja prava

U OŠ Kralj Milutin u Gračanici glasao je kandidat za poslanika ispred Srpske liste Srđan Popović.

Pozvao je građane da u velikom broju izađu na birališta i poručio da su izbori jedini sredstvo pomoću kojeg Srbi mogu da se bore za svoja prava.

CIK: Na birališta do sada izašlo 2,63 odsto birača

CIK je pustio u rad elektronsku platformu za objavljivanje preliminarnih rezultata o izlaznosti na vanrednim izborima. Do 9.49 glasalo je 52.629 osoba, što čini 2,63 odsto birača.

Putem ove platforme, građani imaju priliku da se u realnom vremenu informišu o učešću birača, podacima koje objavljuju opštine, birački centri i biračka mesta.

Ustupljene fotografije/privatna arhiva Ustupljene fotografije/privatna arhiva Ustupljene fotografije/privatna arhiva Ustupljene fotografije/privatna arhiva Ustupljene fotografije/privatna arhiva Previous Next

Prema Zakonu o opštim izborima, proces brojanja glasova za političke subjekte odvija se na biračkim mestima, odmah nakon završetka procesa glasanja. U međuvremenu, brojanje glasova za kandidate za poslanike vrši se u opštinskim centrima za brojanje.

U Zubinom Potoku glasanje protiče mirno

„U Zubinom Potoku glasanje protiče bez ikakvih nepravilnosti. Izborni proces se odvija mirno. Na biračkom mestu u OŠ Jovan Cvijić svoje biračko pravo iskoristili su gradonačelnik Perović i predstavnici Srpske liste", izvestila je reporterka Kosovo onlajna.

Situacija u Severnoj Mitrovici mirna

„Gužva u biračkom centru u OŠ Sveti Sava zabeležena je nakon osam časova kada je glasao predsednik Srpske liste Zlatan Elek. Situacija u gradu je mirna i nema većeg vidljivog prisustva Kosovske policije“, izvestila je reporterka Kosovo onajna Jovana Jovanović.

Meštani Štrpca: Očekujemo ostanak na svojim ognjištima

Meštani opštine Štrpce nakon izbora očekuju ostanak na svojim ognjištima i bolju budućnost. Među prvima je svoje pravo glasa jutros iskoristio Stanko Dimić, koji je kazao da nakon izbora očekuje boljitak za srpski narod. „Očekujem da živimo u miru, da bude više zapošljavanja“, kazao je Dimić.

Građani Severne Mitrovice o očekivanjima nakon izboraGrađani Severne Mitrovice koji su rano jutros iskoristili svoje biračko pravo na vanrednim parlamentarnim izborima preneli su reporterima Kosovo onlajna da očekuju boljitak i mirniji život za Srbe.

Građani Leposavića nakon glasanja: Da ovaj narod jednom odahne, da nam se mladi vrate

Građani koji su jutros iskoristili svoje glasačko pravo na jednom od biračkih mesta u Leposaviću kažu da nakon izbora očekuju bolji život za sebe i svoje porodice.

Birači u Gračanici: Očekujemo bolje uslove za život

Birači u Gračanici, nakon što su ispunili svoju građansku dužnost, naveli su da nakon izbora očekuju prosperitet, veće angažovanje političkih aktera za opstanak srpske zajednice na Kosovu i bolje uslove za život.

„Veoma je važno da pokažemo jedinstvo i pošaljemo poruku svima u svetu. Nadam se da ćemo osvojiti svih deset mandata, jer je to važno za naš opstanak ovde. Očekujem boljitak kada je reč o bezbednosti, zapošljavanju i svemu ostalom“, rekao je Dragan Mikić.

„Očekujem sve najbolje, da pobedi najbolji, da bude prosperiteta za narod na Kosovu i da ima posla“, dodao je jedan od birača.

„Očekujem da najviše glasova dobije lista za koju sam glasala i da će se boriti za ovaj narod ovde, srpski i sve ostale. Za bolji život, prava, uslove života i infrastrukturu. Sve što izbori podrazumevaju“, dodala je meštanka Gračanice.

„Nadamo se svemu najboljem, nadamo se opstanku ovde, kao što je bilo i do sada“, rekla je Slavica Krstić.

„Došao sam da glasam i obavim svoju građansku dužnost. Ne očekujem ništa posebno, dokle god su vladavina i samovolja pojedinaca iznad zakona. Neka oproste svi politički akteri, ali biramo manjeg đavola da bi svima nama bilo lakše“, poručio je jedan od glasača.

Glasao Simić: Građani da izađu na izbore i biraju one koji će ih najbolje predstavljati

Svoje glasačko pravo ovoga jutra, nešto posle 8.30 iskoristili su gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević, kandidat za poslanika Igor Simić i predsednik PO opštine Kosovska Mitrovica Ivan Zaporožac.

Nakon glasanja u izjavi za medije Simić je poručio da je danas dan kada građani odlučuju kome će dati svoje poverenje.

„Do ovog trenutka izborni proces protiče u skladu sa zakonom. Drago mi je da je veliki broj građana iskoristio svoje pravo glasanja u ranim jutarnjim časovima. Pozivam građane da izađu na izbore i daju svoj glas predstavnicima koji će ih najbolje predstavljati u budućem periodu“, rekao je Simić.

U Zubinom Potoku glasao gradonačelnik Perović sa članovima Srpske liste i građanima

Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović sa članovima Srpske liste i građanima glasao je na biračkom mestu u Osnovnoj školi Jovan Cvijić.

U Zvečanu glasao i gradonačelnik Milović

U Zvečanu su danas prepodne glasali i gradonačelnik Dragiša Milović i predstavnici Srpske liste.

Policija intervenisala na jednom od biračkih mesta u Gračanici

Tzv. kosovska policija intervenisala je na jednom od biračkih mesta u Osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici, jer je jedan od glasača pokušao da slika glasački listić prilikom glasanja.

Policija je zamolila novinare da napuste biračko mesto, nakon čega je obavila razgovor sa glasačem.

Izborni materijal distribuiran na vreme

Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi saopštio je da je u ranim jutarnjim satima izborni materijal distribuiran na vreme. Eljezi je istakao da je proces glasanja jutros počeo u svim biračkim centrima.

On je pozvao građane da iskoriste svoje pravo glasa.

„U prvom satu glasanja, putem elektronske platforme svaki birač može da proveri gde je raspoređen za glasanje“, kazao je on.

Na jednom od ukupno 948 biračkih centara, u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Kosovskoj Mitrovici, prvi građani su svoje pravo imali priliku da iskoriste u 7.00 časova, nakon ubacivanja kontrolnog listića.

Na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave u 948 centara, od kojih je 38 uslovno, ima 2.614 biračkih mesta.

Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181.

Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine.

Srpska lista

Srpska lista, kao najveća srpska stranka na KiM, na izbore izlazi pod rednim brojem 127. Na izborima učestvuju još dve srpske stranke – Za slobodu pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Priština je i pred ove izbore, kao i pred izbore za skupštinu u februaru i lokalne u oktobru, pokušala da onemogući učešće Srpske liste.

CIK je prvobitno odbila da potvrdi prijavu stranke, kao i njenu listu kandidata, posle čega se Srpska lista žalila, a izborni panel za žalbe i predstavke usvojio njene žalbe i izmenio odluke CIK-a.

Kada je reč o najvećim albanskim strankama, Samoopredeljenje na izbore izlazi u koaliciji u kojoj su još GUXO, Alternativa i Albanska demohrišćanska partija.

Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova na izbore izlaze samostalno.

Predizborna kampanja Pokreta Samoopredeljenje i predsednika te stranke Aljbina Kurtija i ovoga puta bila je usmerena protiv Srba.

Samoopredeljenje je kampanju počelo u Kosovskoj Mitrovici, otvaranjem novog mosta za pešake, čijoj su se izgradnji protivili Srbi, a nastavilo otvaranjem nove ispostave takozvane kosovske policije u Leposaviću, kao i novim pretnjama i hapšenjima Srba.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije pozvao je interno raseljene sa KiM, privremeno smeštene u centralnoj Srbiji, da glasaju na ovim izborima, naglašavajući da je "važan svaki glas za ostanak i opstanak srpskog naroda na KiM".

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih 100 pripada strankama iz redova Albanaca, 10 mandata predstavnicima Srba i 10 predstavnicima drugih nevećinskih zajednica.

Reč je o drugim izborima za skupštinu privremenih institucija u 2025. godini. Redovni izbori održani su 9. februara, ali je predsednik skupštine izabran 26. avgusta.

Proces konstituisanja kasnije je blokiran i zbog izbora potpredsednika skupštine iz srpske zajednice.

Na to mesto je u oktobru izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako je stranka na izborima u februaru osvojila jedan mandat od 10 zagarantovanih Srbima.

Srpska lista je osvojila devet mandata i smatra da joj pripada pravo da predloži potpredsednika skupštine.

Na izborima 9. februara najviše mandata osvojilo je Samoopredeljenje – 48, ali iz dva pokušaja u novembru nije uspelo da formira vladu.

Biračka mesta biće otvorena večeras do 19 časova.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini.

Najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista, na glasačkom listiću je pod rednim brojem 127, nosilac liste je predsednik stranke Zlatan Elek, a na listi su 33 kandidata.

Na izborima učestvuju još dve srpske stranke - Za slobodu pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Kada je reč o najvećim albanskim strankama, Samoopredeljenje na izbore izlazi u koaliciji u kojoj su još GUXO, Alternativa i Albanska demokratska partija, dok Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova na izbore izlaze samostalno.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih 100 pripada strankama iz redova Albanaca, 10 mandata predstavnicima Srba i 10 predstavnicima drugih nevećinskih zajednica.

pročitajte još U AP KiM danas izbori za skupštinu privremenih institucija: Srpska lista pod brojem 127

Ovo su drugi izbori za skupštinu privremenih institucija ove godine.

Redovni su održani 9. februara, ali posle njih nije izabrana vlada jer Samoopredeljenje, koje je dobilo najviše mandata, nije uspelo da obezbedi dovoljan broj glasova.

Vučić: Glasajte za Srpsku listu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je pozvao srpski narod da na izborima na KiM glasa za Srpsku listu i istakao da veruje u srpsko jedinstvo i u pobedu Srpske liste. - Aljbin Kurti uložio je veliki trud da preko srpskih slugu obezbedi mogućnost formiranja svoje vlade u budućnosti. Ali ja verujem u srpsko jedinstvo, verujem u snagu srpskog čoveka na KiM, u te ozbiljne i dobre ljude u Srpskoj listi, protiv kojih danas ne možete ni da čujete ništa loše. Baš sam srećan kako su vodili kampanju. Želim im mnogo uspeha i pozivam ljude na KiM da podrže srpski narod, da podrže Srpsku listu i verujem u pobedu Srpske liste - kazao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić