NOVI POZIV NA UBISTVO VUČIĆA!?Blokader Stupar sve uporedio sa ubistvima Obrenovića i Karađorđevića: On živ neće otići sa vlasti! (VIDEO)

Evo koje scenarije za Vučića priziva Slobodan Stupar.

"Nisam siguran da će se ikad Vučić poući, jer on zna šta bi se dogodilo s tim. Dakle, on živ sići neće", rekao je ideolog blokadera i separatista Slobodan Stupar.

On je dodao da to nije prvi put u istoriji da neko neće da siđe sa vlasti, i podsetio na nasilno svrgavanje Obrenovića i Karađorđevića.

U Majskom prevratu, tokom državnog udara i puča ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena Draga. Loza Obrenovića koja je vladala Srbijom od sredine 19. veka zauvek je prekinuta.

Atentat u Marselju na kralja Aleksandra I Karađorđevića se odigrao 9. oktobra 1934. godine, prilikom njegove zvanične posete Francuskoj.

Međutim, Stupar se tu nije zaustavio.

"To je drugo što je bolestan. I svi mi znamo da je bolestan, ali se pravimo da ne znamo. Čak i društvo psihijatara se pravi da ne zna. Trebalo bi u svim državama, mislim da i kod nas postoji zakon, čovek mora da ima zdravstveno uverenje za javnu funkciju."

Za Srbe na Kosovu, Stupar ocenjuje da su sada stanovnici druge države.

Autor: Pink.rs