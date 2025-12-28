Đurđević Stamenkovski: Uklanjanje šatora ispred Skupštine je pobeda dostojanstva Srbije

Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da je država pretrpela značajne gubitke zbog političke krize koja je izazivana i dodala da će večeras iz Pionirskog parka biti upućena poruka kojom se svira kraj onima koji su pokušali da sruše Srbiju, kao i kraj epohi koja je imala za cilj, kako kaže, da nas uvede u duboku političku krizu.

Đurđević Stamenkovski je to rekla za Tanjug, a povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će večeras početi uklanjanje šatora ispred Doma Narodne skupštine i istakla da taj potez predstavlja pobedu dostojanstva i dokaz snage koju Srbija ima.

"Malo koja država bi mogla da pregrmi ono što smo mi uspeli proteklih, više od godinu dana i naravno izazovi nas čekaju u narednoj godini. Cela geopolitička situacija nadovezuje se na unutrašnja politička zbivanja, ali ono što je svakako značajno jeste da je Srbija pokazala svoju snagu, žilavost i naš narod je pre svega pokazao mudrost", rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, bez obzira na to što postoje ljudi koji opravdano ili neopravdano kritikuju državno rukovodstvo, oni su svesni da sa Srbijom nema igre, kao i da sa državom nema kalkulacija i da tu nema improvizacije materizma i nisu želeli da budu zloupotrebljeni za nečije političke ambicije.

Govoreći o radu resornog ministarstva, kazala je da bilo puno posla, naglasivši da je cilj bio da u 2025. godini budu bliži ljudima.

"Mislim da smo taj cilj, uzevši u obzir broj posećenih opština, gradova, sela, ostvarili. Odlazili smo u mesta gde su postojali krupni problemi, ali gde su postojali i manji izazovi, razgovarali sa ljudima, trudili se da ponudimo rešenje i da donesemo neku novu vrednost", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da je najveći kapital sa kojim ulazimo u 2026. godinu činjenica da je Srbija, uprkos svim udarcima spolja i iznutra preživela i ostala na nogama.

"Uprkos svim udarcima, Srbija je ostala na nogama", poručila je.

Autor: A.A.