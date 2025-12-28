AKTUELNO

Politika

Milićević: Danas je važan dan za Srbe na Kosovu i Metohiji, iako se izbori održavaju u nedemokratskim uslobima, nadam se da će proći bez incidenta!

Današnji dan je označen kao dan D, kada bi režim Aljbina Kurtija mogao da okrene novu seriju poteza usmerenih direktno protiv Srba, Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, rekao je da je danas jako važan dan, kako za Srbe na Kosovu i Metohiji, tako i za sve nas.

Prema tim navodima, u Prištini se već danima priprema teren za odluke koje bi mogle da ugroze srpske institucije, bezbednost i opstanak naroda na Kosovu i Metohiji.

Milićević je rekao da je danas veoma važan i značajan dan za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali i važan dan za Srbiju.

Dodaje da želi da veruje da će ovaj dan proći bez incidenata, iako želja Aljbina Kurtija jeste da se uvek ide ka incidentima, eskalaciji i nasilju.

- Ovi izbori se održavaju u nedemokratskim uslovima. Daleko je to od "svetionika demokratije", svi su u atmosferi straha, pritiscima, na delu je i političko nasilje - rekao je Milićević i dodao:

Upravo, to se radi kako bi se ograničila sloboda političkog kretanja Srba i kako bi ljudi što manje izašli na izbore.

