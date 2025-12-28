Odbornička grupa SNS Niš: Ko iz policije štiti Dragana Milića?! Da li naši sugrađani treba da budu eksperimentalni predmet za NATO lekare i mormone? (VIDEO)

Odbornici poslaničke grupe SNS-a iz Niša došli su danas ispred MUP PU Niš da postave određena pitanja.

Kako navode, jedno od pitanja je ko iz policije štiti Dragana Milića s obzirom da je evidentno da je počinjeno krivično delo ugrožavanje zdravlja Niš.

- O čemu se radi: Dr Dragan Milić je osnivač istoimene grupe građana i na kardiohirurgiju Niš čiji je načelnik dovodi lekara koji je strani državljanin. Bez prethodno verifikovanog sporazuma sa Ministarstvom zdravlja i sa UKC da operiše naše sugrađane, dva pacijenta. Dragan Milić nije ulazio u salu. Da napomenem samo da je donirana oprema od verske organizacije iz SAD-a mormoni, direktno Draganu Miliću, što znači da nije u vlasništvu KC Niš niti je data na upotrebu. Lekar je operisao bez verifikovanog sporazuma i nakon operacije su se iskomplikovale stvari kod pacijenata - rečeno je iz odbora SNS-a.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako navode, tehničar koji je u Milićevoj grupi građana nije evidentirao da je u sali strani državljanin lekar.

Oni ističu da ovo nije prvi put.

- Ponavljam, bez verifikovanog sporazuma sa Ministarstvom zdravlja i KC Niš strani lekar sa opremom koji su donirali iz SAD je izvršena intervencija, u zahvalnost Dragan Milić je uramio sliku osnivača mormona ispred operacione sale ispred operacione sale na kardiohirurgiji Niš - navodi ova odbornička grupa i podseća da mormoni jesu poznati po incestu.

- Ko iz policije štiti Dragana Milića? Ovde je u pitanju zdravlje ljudi, s obzirom da su naši ljudi bili u kritičnom stanju. Da li naši sugrađani treba da budu eksperimentalni predmet za NATO lekare i mormone? Da li smo dotle došli? - upitali su iz SNS Niš.

Autor: Pink.rs