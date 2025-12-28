UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! 'KRALJ ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ ĆE IMATI ULICU U BEOGRADU' Vučić: Uradiću to, makar mi bilo poslednje

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Do sada neviđeno, ekskluzivno i bez dlake na jeziku predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori u 'Hit Tvitu' o onome sa čime smo se suočavali i šta smo postigli u odlazećoj godini, kao i svemu što nas čeka u novoj, 2026. godini.

- Verujem da će u narednih mesec dana biti uklonjeni šatori i iz Pionirskog parka. Ljudi nisu to sa srećom i zadovoljstvom prihvatili. Ljudi na platou ispred skupštine nikada nikoga nisu uvredili, povredili. Jedan čovek je primio metak, drugi je izboden nožem. napadnuti su od strane blokadera, Postoji kod jednog dela ljudi žal što se to sklanja, pravo je vreme da omogućimo povratak u normalno stanje - rekao je Vučić.

Blokaderi nemaju snagu da se silom vlasti dočekaju, Srbija i Beograd se u potpunosti vraćaju u normalu, dodao je Vučić.

- Oni su bili na braniku otadžbine, uprkos tome što je protiv njih vođena najprljavija kampanja mržnje, gde su ljudi isticali najrazličitije prigovore, kako im smeta saobraćaj, šetnja... Ja znam koliko ljudi dnevno prođe kroz Pionirski park... Nikada nisu rekli da im smeta kada su nam nastavnici i profesori protestvovali u Kneza Miloša... - naveo je Vučić.

To je nešto na šta smo naučili, ljudi traže dovoljan razlog da bi opravdali svoje mišljenje, iako su razlozi glupi i netačni, dodao je Vučić potom.

- Ne pobeđuje se lažima, neistinama, pobeđuje se radom, borbom za građane, narod, i tako mislimo da pobedimo - rekao je Vučić.

- U Pionirskom parku će biti novogoidišnje seoce, i od ponedeljka će tamo saobraćaj da funkcioniše. Vidite, govoreći o namerama, zašto je smetao Pionirski park, kao ukida im slobodu. Danas su koristili stolove sa delovodnim brojem, sa fakulteta su ih izvlačili, a mi smo ih platili. Na fakultetima je zabranjeno da ima politike, a imaju i štabove - rekao je Vučić.

Videćete brojeve kada budu predavali, oni neće moći d alažu, to će morati da se prebroji, rekao je Vučić.

- To je sitnica, da idemo na suštinu. Njima jelaž postala supstencionalna..., Sve vreme su govorili kako su tamo neki nasilnici i kriminalci, a oni su na kraju stradali. Milan Bogdanović je dobio metak, na jedinom zakonski organizovanom skupu. A koliko su ih oni imali? Ćutali su, pravili se da se to ne dešava - dodao je Vučić.

- Oni koji su danas skupljali potpise, doživeli su debakl. Studenti su nam javljali kako će lažu. Iz Niša će prijaviti 17.000 potpisa a nemaju ni 1.500, Iz Kragujevca će javiti 8.900, a nemaju ni 750 okupljenih. I misle da se tako pobeđuje neko. Pobeđuje se stvarnim radom, a ne lažima i neistinama - rekao je Vučić.

Sve vreme su glumili velike žrtve, kako ih neko progoni, a njima niko nije uništio prostorije, a oni su SNS napali 830 puta, dodao je Vučić.

- To nije bilo viđeno ni u nacističkoh Nemačkoj. I opet su bili žrtve, kažu da je neko iz policije došao da pita zašto to rade, valjda je normalno da pale glave? Hteli su sve žive da zapale, kada je Vučević bio u Novom Sadu. Osećam vrstu duga prema ljudima koji su tamo boravili, koji su se borili godinu dana, i zahvaljujući njima smo se izborili za slobodu - kaže Vučić.

Kada nemate program, ljudi se vrate realnom, ozbiljnom obliku života, dodao je Vučić.

- Kao predsednik sam zamolio ljude da odu iz Pionirskog parka. Nije politika da li možete da srušite neku zgradu, imate li snagu... Svaki čovek u ovoj zemlji misli da bi moj posao u nekom segmentu bolje obavljao. Dobio sam podršku, i zapamtite, neće se ponoviti... Milošević je prvi put dobio više glasova, a on je imao dva ipo miliona više ljudi uz sebe. Ovaj broj glasova se neće ponoviti nijednom predsendiku u narednih 50 godina. Ja sam brinuo za svoju decu, jer ja znam d aovi ljudi koji svakoga dana prete ubistvima nemaju milosti - dodao je Vučić.

Predsednik je potom prokomentarisao da je mnogima žao što se uklanja Ćacilend.

- Zamolio sam ih da odu jer ja nemam nikakav strah. Svaki čovek misli da bi mogao da obavlja bolje posao od mene. Kažu da je Milošević dobio više glasova, pa da ali je tada imao jedno 2 miliona više ljudi u zemlji, da ne govorimo o KiM. Ovo što sam ja dobio, neće se ponoviti, sa kojom sam ja razlikom pobedio. Nikada nisam zabrinut za sebe, već za svoju decu, jer ovi koji prete ubistvima ne bi imali milosti. Tri tehnike sprovde svakog dana i nemaju nikakvu argumentaciju. Nikada neće uzeti u obzir umešanost spoljnog faktora. Oni obmanjuju da nema medija. Koji vam je to medija protiv Spajića i Milatovića u Srbiji? Na primer. U Srbiji imate snažne platforme protiv nas. I nisu tamo samo Nova S, Radar itd. Tu je i RTS, Happy koji je prešao na drugu stranu. Imate Informer koji je oštro protiv njih. Pink ima vesti, nema politički program - rekao je Vučić potom.

- Tri tehnike - shvatili su da tu vrstu ujedinjenosti srži neki Vučić, dovoljno je da mu tu nogu slomimo. Kriminalizacija mene i moje porodice. Ja sam nešto uradio u Jovanjici, škaljarski klan, kavački, iako su svi pohapšeni. Drugo, dehumanizacija. "Pa ja ne volim decu, pa skupljam SMS poruke da lečimo decu". Pa u svakoj se Skandinavskoj zemlji skuplja više nego u Srbiji. I treća, negiranje i relativizacija rezultata.

Vučić raksrinkao laži blokadera koji kao argument koriste frazu "to su naše pare"

- Kada vide autoputeve, oni kažu "to su naše pare". Gde god mogu da pokvare sve, pokvariće. Koliko ste puta čuli priču "srušiće se Kula Beograd". Ne možete da dokažete ništa jer ih mržnja zaslepi. Kada pričate o bolnicama kažu "to su naše pare". ja za razliku od svih nisam iašđo na more planinu i godišnje odmore. Radio sam naporno i marljivo. A kako to za naše pare nismo imali nijedan dom zdravlja, bolnicu i klinički centar od 2012. godine. Niš, Beograd, Klinički centar izgleda kao svemirski brod. Sledi Kragujevac, Novi Pazar pa Užice, kaže Vučić.

- Neću da pričam na desetinama bolnica od Leskovca, Loznice, Kikinde, Prokuplja. Pa jesu to za naše pare? Pa jesu. A što za naše pare nikada nismo imali sve to? Kakva je to laž i prevara? Da pravdaš sebe zašto si na pogrešnoj strani. Pa sve u naše pare. Samo je pitanje ko je taj koji određuje politiku. I onda krene "pogledajte kako su nas zadužili". Znate kolika je naša zaduženost? 37 milijardi u apsolutnom iznosu. Ništa imajući u vidu da završavamo na 80 milijardi BDP. 41 posto u odnosu na Bruto domaći proizvod. Nemačka je zadužena skoro 70 odsto. Skoro duplo po normalnim kriterijumima - rekao je predsednik Srbije.

A u apsolutnim brojevima 2737 milijardi. Dakle 80 puta u apsolutnim brojevima je njihov broj veći nego u Srbiji. Oni su za 30-40 odsto zaduženiji od nas. Oni ih sve vreme lažu apsolutnim brojevima. A reč je o uspešnim zemljama. Ne mogu da podnesu uspeh svoje zemlje, ne mogu da podnesu što svi jedino u Srbiji hvale ekonomiju. Srbija je jedna od 5 najmanje zaduženih zemalja u Evropi. Mi nismo krali od naše dece, mi smo gradili i radili za budućnost naše dece, navodi Vučić.

Kad je u pitanju spoljni dug, kaže da imam 41,3 odsto u odnosu na BDP.

Vučič je prokomentarisao 10 laži i dezinformacija koje su blokaderi i opozicija besomučno sprovodili.

- RTB Bor je bio u minusu milijardu i 200 miliona evra. Danas je Srbija Srbija broj 1 izvoznik bakra i broj 1 ili 2 izvoznik zlata u Evropi. Amerikanci su uveli sankcije protiv Linglonga. Oni su treći izvoznik sa teritorije Srbije. Ta priča o prinudnom radu je sramotna. Preuzeli su lažnu priču sa N1 da kineski radnici tu rade pod prinudom, pošto ne mogu da nađu Srbina da im to potvrdi. I onda su oni to iskoristili kao dovoljan razlog. Nadao sam se da će američka ambasada drugačije da reaguje. Dobio sam savete da ne reagujem tako, ali vta nam fabrika drži banatski okrug. To su sve teški udarci za Srbiju. Ima mnogo patuljastih zemalja u Evropi koje dobiju mejl, samo to potvrde i svejedno im je. Kao i u našem okruženju. Ali eto da nešto kažu protiv Srbije i to je smisao.

- Ne zaboravite, Amerikanci su uveli sankcije povodom Linglonga, to je sramotno što su uradili. A oni su treći izvozbik u Srbiji. Priča o prinudnom radu je toliko zastrašujuća - kaže Vučić.

- Nama predstoji godina u kojoj brinem kako da sačuvamo mir i stabilnost. Čak i to što su blokaderi uništavali, mi ćemo biti preko 2 stopa rasta, a oni su išli na minus. Rusija, Ukrajina, čak i da se završi, u šta sumnjam... Ići će se sve bliže sukobu Rusija Evropa. Mi ćemo pokušati da ostanemo van rata. Zato je danas bilo priznanje zašto su Priština Zagreb i Albanija protiv. Videli ste danas oružje Šota. To nije protiv tzv neutralne Austrije - rekao je predsednik.

Jer tu nema stvarne neutralnosti. To je što se tiče našeg okruženja. Obratite pažnju šta se dešava oko Japana i Filipina, Tajvana, Pacifik, onda vam je jasno da se približavamo savršenoj oluji. Pokušaćemo Srbiju da stavimo u zaklon. Svi ovi se naoružavaju protiv nas i naše zemlje. Kada im se učini povoljan momenat, da krenu na našu teritoriju. Naoružavamo se i mi da odvratimo svakog agresora i čini mi se da to pametno i mudro radimo. Naša odbrana je snažna, uglavnom odbrambeno oruđe. Ako nas neko napadne, moraćemo da uzvratimo. U ljudstvu smo sve bolji, imamo ulaz u vojsku. Specijalne jedinice su nam na visokom nivou popunjenosti. Povećavamo brojeve pripadnika specijalnih jedinica. Najveća popunjenost je u Kobrama, zatim 72 brigada i padobranska brigada. Idemo uskoro sa vojnom obukom, to je dobro za celo društvo. Nema tu strogoće kao što je nekada bilo, a i kratko je vreme, svako će se osetiti bogatijim, dodao je Vučić.

- Bloakderi su najveću popularnost imali između skupova u Kragujevcu i Nišu, posle je to počelo da pada. Već 15. marta nije bio njihov pik, i nije bilo onoliko ljudi koliko su pričali. Ovi neće nikoga da čuju, oni su došli zbog sebe. Naši ljudi se i malo stisnu da čuju. Taj dan sam bio u predsedništvu i gledam dole i video sam da šetaju, kažu da nema 2.500, 3000 ljudi. Ali iz vojske kažu "Evo šta rade, ti kad stojiš mogu da budu i 2,5 čoveka po emtru kvadratnom". Tako izgleda da ti je 5 puta više, kad iz vazduha gledaš sve je popunjeno. A između jih sve metar i po. To je samo jedan od trikova za koji je neko naučen.

Otkrio je i da su blokaderi bili u sprezi sa policijom 15. marta, a da su samo dve jedinice bile bez dogovora sa demonstrantima.

- Neki su komandanti davali upustva uz rečenice "ne nosite ovu uniformu, već ovu, pomeštajte se sa narodom", samo su dve jedinice bile rešene da štite državu. Mene štiti vojska, a ne policija. Jednu je vodio Repac, drugu je vodio JZO koju je vodio Kričak. Jedine koje nisu imale izlaznu varijantu. Znao sam to pre 15. marta. Za neke nismo dobili potvrdu, ali smo videli po ponašanju da je nešto čudno.

Predsednik Vučić tvrdi da Srbija ima odlično stanje javnih finansija.

- Srbija ima odlično stanje javnih finansija što je preduslov za lakše upravljanje tokom kriznog perioda. Ljudi se raduju kada se negde nešto dešava, takvi smo. To je u našoj prirodi. Razumem ja to. Ali kada se igra u dvorištu velikih, onda će uvek da se igra i u dvorištu malih. Da niko ne radi više, nego da se radi manje, da bude i petak neradni dan ali da plata mora da raste - rekao je Vučić.

Dovoljno je da uporedite samo broj automobila i da ih ima dvostruko više. U taj odvratni Vučićev tržni centar ne može da se uđe. Ja nisam bio tu ni 3 puta a oni jesu 3000 puta. Mi smo izgubili u prvom svetskom ratu mnogo stanovništva, ogroman broj junaka, da nismo ratovali, danas bi imali više stanovnika nego Holandija. Vreme je da sačuvamo decu i budućnost, da guramo napred ekonomski, dodaje predsednik.

Predsednik Srbije je komentarisao i trenutmo stanje sa NIS-om.

- Imamo novac, bili smo spremni da platimo NIS po ceni koju Rusi kažu, a ne po realnoj ceni. Imam svoje dve teorije, jedna je teorija a dva su razloga. Ali neću o tome da pričam jer bih pokvario odnose. Važno je da pokažemo i poštovanje prema njima. Nisu oni krivi za sankcije, neki drugi su ih uveli. Učinite to što treba, pod prinudom. Rafinerija je srce našeg sistema i ključ, bez nje fizički ne možemo da uvezemo derivate. Ne možemo 6000 tona dizela da uvezemo na dnevnom nivou. Da idemo vozovima, brodovima, ne možemo. Imamo rezerve i sada ih trošimo. To će po nas da bude, ne lako, u širem regionu, političkom, zaoštravanje odnosa Jerusalima i Ankare. Nadam se da će sve ići mirno oko Tajvana. Kina i Japan su veliki investitori u našoj zemlji. Bila vi velika šteta i po svetski mir.

- Mi smo pod najtežim pritiskom. Ne mogu da objasnim koliko su teški ti razgovori, jezivi su. Teško je da zaštitimo naše interese, ali sam odlučan. Rekao sam, 15. januar je presek i tada mi radimo naš posao. Mi smo neutralni što se vidi po tome što nas niko mnogo ne voli. Sada je 4 godine kako nismo otvorili nijedan klaster. Vi mislite da je lepši život u Albaniji? Umorniji sam nego ranije, drži me u životu šta će da piše u istoriji. Nemam više nijednu dlaku na kosi koja nije seda. Imam manje energije u ulažem još više snage da ne bi ljudi ispaštali zbog toga što ja osećam.

Uklanjanje Ćacilenda

Novinarka Goradana Uzelac razgovarala je sa Vladimirom Balaćem.

-Pre svega dobro veče vama, gledaocima, gostima. Ideja okupljanja u našem malom ostrvu slobode je da se suprotstavimo blokaderskom ludilu i hororu. Da učimo, ostavimo znanje u našoj zemlji, d anaša zemlja bude bolje mesto za život - rekao je on.

Svakodnevno smo bili izloženi pretnjama, uvredama, napadima, videli ste da nismo mogli na fakultet, da su nas maltretirali, pretili porodicama, kuću moje bake su išarali sramnim grafitima, poručili su mi da nisam dobrodošao, rekao je on.

- Nastavićemo da učimo radimo, imao sam desetke do sada, sve što sam položio - rekao je Balać.

- Žao mi je što su mladi radili protiv svoje države, ali im opraštam, treba da se pomirimo kako bi svi mogli da doprinesemo da naša zemlja bude bolje mesto za život - dodao je Balać potom.

Milutin Mijović je takođe bio svih godinu dana u Ćacilendu, a on je u razgovoru sa novinarkom Gocom Uzelac u emisiji ''Hit tvit'' zatražio da niko ne treba da se preda, jer će blokaderi možda ponovo pokušavati da provociraju.

- Strpljenje, znanje i patriotizam prema državi. Mi nismo rušili države, nismo gazili zastave, nismo digli ruku na svog. Mi smo ćutali, trpeli i pustili. Predsednik je stao uz nas kada je bilo najteže. Mi smo trpeli... Mi želimo dijalog, rektore smo pozivali, a oni nisu hteli da razgovaraju sa nama, to je razlika između nas i njih - dodao je Mijović.

Zbog prijatelja bih se vratio u Ćacilend, a sa druge strane ne bih da ponovo prolazim kroz sve što nam je činjeno, rekao je Mijović.

Novinar Milomir Marić kaže da se klasične obojene revolucije započinju tako što se zauzme centar grada.

- Srbija nije upala u tu zamku, to je bio plan, kao Kairo recimo. Danas se ta epoha završava. Može da se glasa bez lične karte, evo, glasaju i sad negde. Do ponoći će glasati... Onda kao, kako brojimo... Mnogo je glasova, pa će po spiskovima, da vide ko nije izašao. Tako izgleda demokratija, i ja mislim da svaka revolucija jede svoju decu, na našu je pojela. Ljudi ispred Ćacilenda su se žrtvovali. Vređali su ih na sv načine, i mislim da je to neko vreme gotovo. Predsednik je pre neki dan rekao da očekuje iduće godine najbolju godinu, posle ove koja, ne ponovila se, a tako se to dešava. Ako se ršeimo ovih problema, Srbija će da napreduje - rekao je Marić.

- Oni ceo dan ponavljaju laži. Živimo u novoj normalnosti, gde oni žele protiv Vučiča da sve upotrebe. Prošla godina je počela kad su na N1 i Novoj S bile želje. Rekli su da žele nesreću, jer ona kao može da im pomogne u obračunu sa Vučićem. Napadali su tobože režimske medije da oni trče brže štafetu od kenijaca sa Jamajke... U početku su ih i primale neke institucije, a izgleda da je ta prevara otkrivena, i u psolednjoj fazi ih niko nije primao - rekao je Marić.

Oni su pokušavali, peške, biciklom, na sve načine, i kada je to provaljeno, dočekani su kao neki prevaranti, a tada su izgubili podršku, dodao je Marić.

- Njima su na udaru bili svi vladari koji imaju podršku naroda. Oni bi pre hteli na čelu nekoga slabog, ko bi radio kako mu traže, zato je Vučić na tapetu pripadnika evropske birokratije. Pravi se nova osovina, možda će i Poljska biti - rekao je Marić.

- Ovo što smo doživeli sa NIS-om, doživećemo i sa kineskim fabrikama, koje su spasile Srbiju. I pitamo se odakle Vučiću pare da pravi sve ovo... A imali smo dve strane koje su uništavele državu - kaže Marić.

Godinu dana Srbija trpi, da bi možda danas tek mogla da kaže da ide u neko dobro, kaže Marić.

- Sledeći izazov je da će Srbiju da pritiskaju da uđe u NATO. Pašće neka gvozdena zavesa oko Donbasa, misliće da smo mi zapad, biće pritisaka - kaže Marić.

Biznismen Branko Babić kaže da nema podrške i snage da imamo blokade.

- Ja sam bio blokader, izlazim ko ćaci. Lakše je percipirati nego istraživati. Društvene mreže su napravile haos, ja sam to video. Videli smo šta se desilo sa Amerikom i Kinom za vreme kovida. Ljudi su počeli da se bave činjenicama, kao i ja. Video sam onda šta je urađeno sa putevima, zdravstvom, železnicom, gledao sam BDP. Mi smo top, ne bih ja tu ništa dirao - rekao je Babić.

- Najveća dezinformacija je da je nadstrešnicu srušila korupcija. Objava pobede u Kosjeriću, Negotinu isto, ali najveća laž za mene jeste ta za nadstrešnicu - kaže Babić.

Imali smo mnogo veće tragedije, pa nikad niko na svetu nije nikoga toliko žalio. Ja sma pre sedam dana izgubio oca sa kojim sam bio blizak. Bili smo prijatelji, teško mi je... U svojoj boli ne mogu da zamislim da neko svaki dan može da izlazi i da glumi bol, rekao je Babić.

- Mnogo mi je bi+olesnije što glume tugu. Njihovo normalno stanje je igra, pesma, skidanje gaća... Guranje ruke u usta, to je bizarno... Mislim da su se bolje proveli nego na Exitu. Saosećanje sa žrtvama je bilo neiskreno. Imali smo 15 porodica koje su izgubile najmilije, a samo jedna je uzašla u drugom svetlu ostalih - rekao je Babić.

Autor: D.Bošković