'IZ NIŠA ĆE PRIJAVITI 17.000 POTPISA, A NEMAJU NI 1.500, IZ KRAGUJEVCA 8.900, NEMAJU NI 750' Vučić o blokaderskom skupljanju potpisa: Misle da se pobeđuje tako

Pobeđuje se stvarnim radom, a ne lažima i neistinama, poručio je Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je skupljanje potpisa koje su organizovali blokaderi.

- Oni koji su danas skupljali potpise, doživeli su debakl. Studenti su nam javljali kako će lažu. Iz Niša će prijaviti 17.000 potpisa a nemaju ni 1.500, Iz Kragujevca će javiti 8.900, a nemaju ni 750 okupljenih. I misle da se tako pobeđuje neko. Pobeđuje se stvarnim radom, a ne lažima i neistinama - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković