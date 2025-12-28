'POBEDILA JE TIHA VEĆINA' Balać o uklanjanju Ćacilenda: Ideja okupljanja u našem 'malom ostrvu slobode' je bila da se suprotstavimo blokaderskom ludilu i hororu!

Tokom emisije "Hit tvit" voditeljka Gordana Uzelac imala je priliku da razgovara sa onima koji su branili otadžbinu u takozvanom Ćacilendu.

Voditeljka Gorada Uzelac razgovarala je sa Vladimirom Balaćem.

-Pre svega dobro veče vama, gledaocima, gostima. Ideja okupljanja u našem malom ostrvu slobode je da se suprotstavimo blokaderskom ludilu i hororu. Da učimo, ostavimo znanje u našoj zemlji, d anaša zemlja bude bolje mesto za život - rekao je on.

Svakodnevno smo bili izloženi pretnjama, uvredama, napadima, videli ste da nismo mogli na fakultet, da su nas maltretirali, pretili porodicama, kuću moje bake su išarali sramnim grafitima, poručili su mi da nisam dobrodošao, rekao je on.

- Nastavićemo da učimo radimo, imao sam desetke do sada, sve što sam položio - rekao je Balać.

- Žao mi je što su mladi radili protiv svoje države, ali im opraštam, treba da se pomirimo kako bi svi mogli da doprinesemo da naša zemlja bude bolje mesto za život - dodao je Balać potom.

Autor: D.Bošković