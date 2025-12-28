'SRBIJA NIJE UPALA U ZAMKU' Milomir Marić o obojenim revolucijama: Demonstranti zauzmu centralnu lokaciju, a onda...

Novinar Milomir Marić u emisiji HitTvit govorio je o obojenim revolucijama.

Klasične obojene revolucije počinju tako što demonstranti zauzmu centralnu lokaciju, a onda se pojavljuju strani specijalci koji prave krvoproliće, kaže novinar Milomir Marić. Istakao je da je tako bilo na Majdanu, u Ukrajini.

- To je bio plan. Srbija nije upala u tu zamku. Ljudi u Pionirskom parku su se žrtvovali. Gluplji i primitivniji od njih su ih proglašavali za "ćacije" - naveo je on.

Zaključio je da je "revolucija pojela svoju decu".

Autor: D.Bošković