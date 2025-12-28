AKTUELNO

Milutin Mijović je takođe bio svih godinu dana u Ćacilendu, a on je u razgovoru sa novinarkom Gocom Uzelac u emisiji ''Hit tvit'' zatražio da niko ne treba da se preda, jer će blokaderi možda ponovo pokušavati da provociraju.

- Strpljenje, znanje i patriotizam prema državi. Mi nismo rušili države, nismo gazili zastave, nismo digli ruku na svog. Mi smo ćutali, trpeli i pustili. Predsednik je stao uz nas kada je bilo najteže. Mi smo trpeli... Mi želimo dijalog, rektore smo pozivali, a oni nisu hteli da razgovaraju sa nama, to je razlika između nas i njih - dodao je Mijović.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog prijatelja bih se vratio u Ćacilend, a sa druge strane ne bih da ponovo prolazim kroz sve što nam je činjeno, rekao je Mijović.

Foto: TV Pink Printscreen

