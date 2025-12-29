'BLOKADERI SU NA TOM MESTU ŽELELI NOVI MAJDAN' Predrag Jeremić za Pink o uklanjanju šatora ispred Skupštine Srbije: Okupljeni građani su zajedno sa predsednikom Vučićem pokazali kako se čuva i BRANI ZEMLJA (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić sinoć se obratio desetinama hiljada ljudi koji su se okupili ispred Skupštine Srbije i najavio uklanjanje šatora koje su postavili studenti koji žele da uče i time pokazali kako se na dostojanstven način brani Srbija.

Na to mesto, postavljaju se brojni štandovi u okviru Božićnog sela, koje će u narednim danima biti otvoreno za građane.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, ističe da su blokaderi sigurno spremali scenario sličan Majdanu, ali da su građani Srbije ipak pokazali jedinstvo i otpor prema rušenju države.

- Sigurno je da su blokaderi na tom mestu spremali neki scenario sličan Majdanu, ali svi dugujemo zahvalnost građanima Srbije koji su se okupili i koji su iznedrili celu ideju o odbrani Srbije. Drago mi je ipak da su poslušali savet predsednika Srbije i da su uklonili taj deo sa ulice koji će sada biti prohodan, međutim, ovo sve je bilo neophodno kako bi se Srbija odbranila i kako ne bi imali sličnu situaciju koja je zadesila Ukrajinu. Da se to desilo, svi bi utonuli u jednu tamu iz koje ne bi mogli da izađemo, ali kao što predsednik Vučić kaže, to srpsko jedinstvo je pobedilo i ti ljudi su odbranili Srbiju i zajedno sa predsednikom ušli u istoriju. Pokazali su kako se čuva i brani zemlja - rekao je Jeremić i dodao:

- Predsednik Vučić je za ovih 13 godina apsolutno pokazao kako Srbija može da izgleda i kako treba da se vodi jedna zemlja. Ovo nije samo lekcija svim političarima u Srbiji već i svetskim političarima, jer su mnogi na vlasti veoma dugo, a ništa nisu uradili - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i rezultat jučerašnjih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji prema kojima je Srpska lista osvojila svih 10 mandata u Skupštini tzv. Kosova.

- Građani na Kosovu i Metohiji su prepoznali ko se brine za njih i za njihov opstanak na njihovim vekovnim ognjištima. Svoje poverenje su dali onoj listi u koju veruju i koja im je ovih godina omogućavala opstanak i koja se brinula za njih i koja se svakoga dana bori da ljudi poput Kurtija i onih koji dolaze na vlast ne mogu da ih eliminišu. Kurti je uspeo na prošlim izborima da ukrade taj jedan mandat Srpskoj listi i dodeli ga Rašiću, čoveku koji sluša Prištinu i ono što Kurti i slični traže od njega. Juče je stigla kazna i ne verujem da će na bilo koji način uspeti da umanje rezultat Srpske liste i oduzmu taj mandat - rekao je Jeremić i dodao:

- Pre ovih izbora su pokušali kroz razna kažnjavanja Srpske liste da dovedu do toga da se ona uopšte i ne nađe u izbornom propisu. Pravda je pobedila i čestitam Srpskoj listi na ostavrenom rezultatu i verujem da će nastaviti tamo gde su stali, a to je borba za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ali ono što me brine, je činjenica da je Aljbin Kurti uspeo, uz sve što je radio, da uveća svoj procenat - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na vest o hapšenju monstruma koji je u subotu izbo i opljačkao ženu (67) pred petogodišnjim unukom, u zgradi na Novom Beogradu.

- Da još bude strašnije, sve se ovo odigralo ispred petogodišnjeg deteta. Verujem da će istraga pokazati pravi motiv napada. U svakom slučaju i vlast i policija su pokazali da ovakvim i sličnim monstrmima nije mesto na slobodi i da će svako ko se ogluši o zakon odgovarati. Još jedna ekspresna reakcija policije iako pojedine političke grupacije u Srbiji pokušavaju da iskoriste i ovaj događaj kako bi naškodili vlasti, ali živimo u ogromnom gradu i dobro je da građani imaju poverenje u svoje državne organe - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i jučerašnji pokušaj blokadera da prikupi potpise građana kako bi se raspisali vanredni parlamentarni izbori na kojima su oni već proglasili pobedu.

- Ne možete bez programa koji ćete prezentovati građanima Srbije, ne možete pre nego obiđete svako selo i upoznate obične građane, da iađete na izbore i pokažete šta nudite. Stvarno ne znam o čemu ti ljudi razmišljaju, da li misle da će neko doći i pokloniti im glasove? Kada budu raspisani izbori videćemo šta nude, ali blokaderi su očigledno su izabrali da prezentuju duplo ništa. Sa druge strane imaćemo vlast koja će prezentovati svoje rezultate koje je ostvarila. Ni studenti, niti bilo ko iz opozicije me ne mogu ubediti da je njihovo ništa veće od onoga što je uradio predsednik Vučić - rekao je Jeremić.

