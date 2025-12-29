MACUT: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

Premijer prof. dr Đuro Macut ocenio je danas da je pobeda Srpske liste jako važna za Srbe na KiM jer, kako je rekao, ona štiti njihov identitet i postojanje, ali i otvara prostor da se ispune uslovi koji su prihvaćeni i potpisani pre više od 10 godina kao što je formiranje Zajednice srpskih opština.

On je u intervjuu za Tanjug istakao da Beograd insistira da se dovrši proces definisanja Zajednice srpskih opština, a da je pobeda Srpske liste u opštinama na KiM dobar znak da se taj proces može dovršiti.

Na pitanje da li Srbija planira nove diplomatske aktivnosti vezane za očuvanje teritorijalnog integriteta, odnosno na otpriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv Kosova, imajući u vidu da su nedavno Bahami tu nezavisnost priznali, Macut je rekao da postoje turbulentna dešavanja u svetu na globalnom planu, ali da to ne može da uspori Srbiju da vodi svoju politiku u okviru svojih mogućnosti i međunarodne situacije.

- Naša strategija je stalno prisutna i to je održanje našeg stava o celovitosti naše zemlje. Naša južna pokrajina je sastavni deo Republike Srbije i prema Ustavu, ali i prema emocijama našeg naroda i svemu onome što je istorija Srbije. Pitali ste za otpriznavanje. Diskreciono pravo svake zemlje je da kreira svoju politiku kao što i druge zemlje kreiraju svoju politiku priznavanja. Mi svakako želimo da naše prijatelje i uopšte zemlje sa kojima sarađujemo da im ukažemo na objektivne okolnosti, zbog čega insistiramo na otpriznavanju ili prekidu uslovno-diplomatskih odnosa sa zemljom i teritorijom koja međunarodno nije priznata od strane UN - istakao je Macut.

Premijer je ukazao da to jeste naša teritorija i dodao da savremena geopolitika, pre svega u Evropi, ne govori o promenama granica te podsetio da i Srbija podržava integritet zemalja u onom obliku u kome su međunarodno priznate.

- Prema tome, tako smatramo i sa Srbijom, pa ćemo i mi nastaviti našim putem naših diplomatskih aktivnosti koje idu u pravcu upoznavanja sa situacijom na Kosovu i Metohiji i našom željom da zemlje koje još uvek drže stari kurs to ipak promene i shvate našu realnost.

Autor: Iva Besarabić