Radovi na Dunavskom koridoru sa oba mosta biće gotovi do kraja sledeće godine! Vučić: Ubili su nas ovim blokadama, od sledeće godine očekujemo mnogo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obiša je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište – Golubac "Dunavski koridor".

Predsednik je rekao da će radovi biti završeni do kraja sledeće godine.

- Ceo ovaj put završićemo do kraja sledeće godine sa oba mosta, novi most do kraja maja - rekao je Vučić i pitao kineske izvođače pitao jel mogu malo da pojačaju izgradnju jer će biti posla i za novi put, novi projekat.

Predsednik Srbije je primetio da je priroda u ovom delu zemlje prelepa.

- Sat i 15 minuta do Golupca! Ovo je bukvalno ono što će suštinski da menja život ljudi ovog kraja, sat i 15 do Golupca, pričam od Beograda jer ljudi uglavnom dolaze odatle, a ako bi se gradila brza saobraćajnica od Vršca i most, to bi spojilo ovaj kraj i sa Banatom i Beogradom - rekao je Vučić.

Kazao je da za sledeću Novu godinu i Božić kada ljudi budu dolazili u ovaj kraj imaće čist auto-put i brzu saobraćajnicu.

Predsednik je nabrojao i brojne turističke atrakcije istoka Srbije poput tvrđava - golubačke i ramske, zatim tvrđave Fetislam u Kladovu, Brestovačku banju, zlotske pećine kod Bora...

"Pozivajte ljude da se vraćaju"

- Pozivajte ljude da se vraćaju, gledaćemo da napravimo poseban fond za povratnike i da ih subvencionišemo više nego što subvencionišemo strance, rekao je Vučić.

Obraćanje predsednika

- Ubili su nas ovim blokadama, ali od sledeće godine očekujemo mnogo, stopu rasta od 3 odsto, očekujemo mnogo od sledeće godine, rekao je Vučić i dodao:

- Mi za Srbiju, oni protiv Srbije, pobeđivaćemo i ubuduće - naglasio je predsednik.

O komentarima da nema šanse da pobedi na izborima, kaže:

Pusti snovi, nema tu neke filozofije. Za nas će izbori biti teški posle toliko godina na vlasti, za njih neće biti laki.

Autor: S.M.