ŠATORE ISPRED NARODNE SKUPŠTINE ZAMENILI UKRASNI ŠTANDOVI I JELKE: Postavljeno Božićno selo, kako je najavio predsednik Vučić (FOTO)

Ispred Doma Narodne Skupštine Srbije, gde su do jutros bili šatori u kojima su bili građani koji se protiv blokadama, postavljeni su štandovi sa natpisima "Novogodišnji bazar", a u toku je unošenje okićenih jelki.

Još nisu uklonjene sve ograde ispred Skupštine, ali Bulevarom Nikole Pašića može se proći peške i mogu se razgledati štandovi.

Uklanjanje šatora ispred Narodne skupštine počelo je sinoć i oni su uklonjeni do jutra.

Vučić je istakao da su studenti i građani koji su od marta bili u šatorima ispred Skupštine Srbije odbranili državu.

Predsednik Aleksandar Vučić je sinoć bio ispred doma Narodne skupštine i tada je rekao da će u narednih mesec dana svi šatori biti uklonjeni i iz Pionirskog parka.

Ograde koji su mesecima predstavljale "granice" takozvanog ćacilenda zamenila je, pre svega, novogodišnja i božićna dekoracija, ukrašeni objekti i jelke.

Šatori su uklonjeni na molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će na tom mestu narednih nekoliko dana biti postavljeno božićno selo, a da će nakon toga saobraćaj ispred Skupštine biti normalizovan.

Autor: Jovana Nerić