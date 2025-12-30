AKTUELNO

MRŽNJA BEZ GRANICA! Danica Vučenić u panici zbog ukrasa ispred Skupštine: Božićno seoce je novi Ćacilend (VIDEO)

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

U svom prepoznatljivom tonu cinizma i otvorene netrpeljivosti, voditeljka antisrpske "N1" Danica Vučenić uspela je da i Božić pretvori u političku metu, nazivajući Božićno selo ispred Skupštine Srbije novim Ćacilendom.

U njenoj interpretaciji, čak i ukrasi, svetla i praznična atmosfera postaju pretnja, a porodična šetnja sa decom navodno se odvija pod senkom "maskiranih batinaša".

- Umesto Ćacilenda, ispred Skupštine niču kućice, jelkice, ukrasići. Da li će maskirani batinaši da se obuku u Deda Mraziće kako bi pozdravili roditelje sa decom koji jedva čekaju da u pretprazničom raspoloženju zavire u novi Ćacilend? - izjavila je Danica Vučenić, Šolakova voditeljka.

Za Danicu Vučenić, izgleda, ništa nije sveto. Njoj smeta i Božić, i porodica, i tradicija, i atmosfera zajedništva. Sve mora biti obojeno političkom paranojom i večitom potrebom da se građani zastraše, uvrede ili podele.

Podsetimo, šatori ispred Skupštine, u kojima su od marta bili građani i studenti koji se protive blokadama fakulteta, saobraćajnica i institucija, uklonjeni su, a na tom mestu su sada postavljeni montažni objekti za Božićno selo koje će narednih dana biti otvoreno za sve građane.

Ovo mesto je sada prepuno novogodišnjih i božićnih ukrasa, a naša ekipa je bila na licu mesta i pogledajte kako to sve sada izgleda.

Autor: Pink.rs

