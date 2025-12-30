AKTUELNO

Politika

'TAJ BROJ POTPISA NIKO NIKADA NIJE SKUPIO NITI ĆE MOĆI' Vučić o izjavama blokadera: Kada sam čuo cifru, samo sam se osmehnuo

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Ali ako time što sebe lažete, sebe obmanjujete i srećni ste zbog togam onda nastavite, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, komentarišući navode blokadera o broju potpisa koji su, kako tvrde, skupili, da niko nikada nije skupio taj broj.

- Kada sam čuo, osmehnuo sam se na cifru jer taj broj potpisa niko nikad nije skupio niti će moći. Oni su skupili možda 7 odsto od toga, mi imamo tačno evidenciju koliko ih je pristupilo - rekao je on i dodao:

- Ako oni kažu da je 400 hiljada ili skoro 400 hiljada, evo ja vas molim da nas obavestite kada budu raspisani izbori, kada prođe taj jedan dan za skupljanje potpisa, da nam pokažete tih 400 hiljada potpisa koje će da predaju Republičkoj izbornoj komisiji. Jer ako su danas mogli 400 hiljada, onda će pod nekim boljim vremenskim uslovima skupiti i 500 hiljada potpisa u danu, je li tako? Tako je? Evo, živi bili pa videli.

pročitajte još

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS: 'BUDŽET ZA ZDRAVSTO 5 MILIJARDI EVRA' Vučić: Vratilo se 250 lekara i medicinskih radnika, na listama čekanja za 36.000 man

On kaže da su u Beogradu imali nekih 107, 108 hiljada.

- A ovo je bilo kad su imali to raštrkano širom Srbije. Najviše 92 hiljade. Kakve ih vi 400 hiljada pričate? Ali ako time što sebe lažete, sebe obmanjujete i srećni ste zbog toga, samo nastavite. Tako ste pobedili i u Negotinu, i u Zaječaru, i u mnogim drugim mestima u kojima ste ili proglasili, ili najavili pobedu. Što se tiče ove druge strane koju ću da pomognem, s ono malo znanja što imam, jer smatram da je važno kako će izgledati budućnost Srbije i smatram da će ti izbori biti najvažniji - rekao je Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#blokaderi

#potpisi

POVEZANE VESTI

Politika

Ko će da amnestira Dragana Đilasa ako neće on sam sebe? Javno obznanio da će kada dođe na vlast postaviti granicu za lopovluk! (VIDEO)

Lifestyle

Čak i ako vaše srce kaže 'da', ovih pet suptilnih znakova jasno govore da on nije 'onaj pravi'

Lifestyle

Mnogi drže ovo u novčaniku, a ne znaju da samo privlači bedu i siromaštvo. Odmah ga izbacite

Politika

'KAKVIH SAM SE PRETNJI NASLUŠAO U POSLEDNJIH GODINU DANA' Vučić o najavi napada na Ćacilend: Niko neće ništa da napada, niko se nije uplašio

Politika

ADVOKAT BLOKADERA PRIZNAO: Kada bi sad bili izbori, Vučić bi pobedio! (VIDEO)

Domaći

MNOGO VOLIM KAD SAM ZALJUBLJENA! Sanja Marinković otkrila kad će pokazati svoju novu ljubav: Ne treba mi alkohol da gasim leptiriće u stomaku