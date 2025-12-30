AKTUELNO

NA KONCERTE TROŠE 6 MILIONA, A GRAĐANIMA OSTAJU PROBLEMI! Doc.dr Milan Lazarević razotkrio mašineriju trošenja para opštine Medijana!

Za isti novac mogli su da se kupe kvalitetni ultrazvučni aparati za bolesnu decu, jedno potpuno opremljeno sanitetsko vozilo za zbrinjavanje beba i male dece, nekoliko inkubatora za najmlađe...

Za isti novac mogli su da se kupe kvalitetni ultrazvučni aparati za bolesnu decu, jedno potpuno opremljeno sanitetsko vozilo za zbrinjavanje beba i male dece, nekoliko inkubatora za najmlađe, ili čak 10 krovova za višedetne porodice koje nemaju osnovne uslove za život.

Ovo je primer kako rukovodstvo opštine Medijana baca novac na „blokaderske“ estradne nastupe, a istovremeno se hvali da je „učinilo dobro delo“ kupovinom knjiga za decu.

Narod zaslužuje vlast koja štedi javna sredstva i radi za građane, a ne za ličnu promociju i skupe proslave, izjavio je doc.dr Lazarević, predsednik GO Pokreta za narod i državu Niš.

