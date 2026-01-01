'MORAMO VIŠE SLUŠATI JEDNI DRUGE, A MANJE SUDITI' Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski u intervjuu za Pink.rs govori o podršci porodicama, borcima i mladima, planovima za 2026. godinu, kao i vrednostima koje smatra temeljem SNAŽNE SRBIJE

U novogodišnjem intervjuu za Pink.rs, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govori o zakonima koji utiču na svakodnevni život, podršci roditeljima-negovateljima, aktivnijoj ulozi mladih i poruci nade s kojom Srbija ulazi u 2026. godinu.

Kada pogledate godinu iza nas, na šta ste najponosniji u svom radu i šta biste izdvojili kao najveći lični ili profesionalni uspeh?

- Ponosna sam na to što smo bili na terenu i što smo ljude slušali, a ne samo donosili odluke iz kabineta. Rušili smo birokratske barijere. Lično, najveći uspeh mi je to što su neke stvari koje su dugo stajale počele da se pomeraju sa mrtve tačke. Radili smo na tome da sistem socijalne zaštite ne bude hladan i udaljen, već da se korak po korak obnavlja i reformiše tako da služi običnom čoveku. Zakoni na kojima smo radili nisu apstraktni – oni se tiču svakodnevnog života.

- Posebno sam ponosna na ono što smo uradili u oblasti boračko-invalidske zaštite. Uručili smo više boračkih spomenica nego u prethodne dve godine zajedno i time poslali jasnu poruku poštovanja prema onima koji su dali najviše za ovu zemlju. Paralelno s tim, pripremili smo sporazum o jačanju zdravstvene zaštite za borce, jer briga o njihovom zdravlju mora da bude trajna obaveza države, a ne povremeni gest.

Nova godina je simbol novih prilika. Koji projekat ili zakon planirate da pokrenete da poboljšate život mladih i mladih porodica?

- Samo kroz roditeljski dodatak isplatili smo gotovo 40 milijardi dinara, što jasno pokazuje koliko je podrška porodicama bila jedan od naših prioriteta. Obezbedili smo da program „Garancija za mlade“ zaživi u celoj Srbiji od 2027. godine. To je sistemska mera koja mladima od 15 do 29 godina nudi konkretnu šansu za zapošljavanje, obuku ili nastavak obrazovanja.

U javnosti postoji veliko interesovanje za unapređenje statusa roditelja-negovatelja. Možete li podeliti na čemu se trenutno radi i kakve izmene ili novi predlog zakona građani mogu da očekuju u narednom periodu?

- Znamo koliko je ova tema osetljiva i koliko porodice dugo čekaju rešenja. Radimo na tome da sistem bude pravedniji i da roditelji-negovatelji dobiju podršku koju zaslužuju. Ne želimo kozmetičke izmene, već rešenja koja će im stvarno olakšati život. Godinu smo završili osnivanjem Radne grupe koja treba da izradi najkvalitetniji Nacrta Zakona.

S obzirom na vašu posvećenost srpskim vrednostima i zajednici, kako planirate da inspirišete mlade u Srbiji da se uključe u politički život u narednoj godini?

- Odgovor za budućnost je u prošlosti. Ključevi za potomke su kod predaka. U vrednostima koje su nam ostavili je najveća inspiracija i nasleđe - sloboda i ljubav prema otadžbini. Mnogo je važno da mladi znaju ko su i odakle su, to će biti dovoljno da znaju šta čuvaju i brane. Zato želimo da ih kroz različite programe podstaknemo da učestvuju, stvaraju, bave se važnim nacionalnim zadacima, kako bi osetili da su poštovani i da imaju prostor da u svojoj zemlji utiču na društvene procese.

Mlade moramo čuvati od političke zloupotrebe, kako potrošeni političari, ne bi potrošili njihovu energiju.

Kako uspete da uskladite dinamičan politički i porodični život — šta Vam daje najviše energije i inspiracije?

- Kažu da su prve tri godine sa blizancima najizazovnije, i to je tačno. Ponekad pomislim da deluju organizovano kada prave neke nestašluke. Beskrajno su zabavni i radoznali. Mnogo sam naučila o životu kada sam postala majka. Roditeljstvo mi je donelo zrelost i stabilnost. Ne kaže se uzalud da je porodica najčvršći oslonac. Često sam odsutna, ali vreme koje provodim sa njima je neprocenjivo. Učimo ih da se kroz život drže zajedno, jer je bratska ljubav najveći blagoslov. Nije mi važno da li će sutra biti najbolji đaci, već kakvi će biti ljudi. Tome smo kao roditelji najviše posvećeni, da ih od malena učimo pravim vrednostima.

Kako zamišljate saradnju svih političkih aktera u narednoj godini kako bi se osigurala bolja budućnost za decu i mlade porodice?

- Oko dece i porodica ne sme biti podela. Tu moramo da se složimo, bez obzira na stranke i razlike. Ako tu ne možemo da nađemo zajednički jezik, onda smo promašili suštinu politike. Onda smo nedostojni da se uopšte bavimo ovim poslom. Mi ćemo uvek pozivati na razgovor i dogovor, jer pred nama je mnogo zadataka koje moramo da obavimo, kako bi Srbija bila država po meri porodice.

SVIMA NAM JE POTREBNO VIŠE VERE I STRPLJENJA Nova godina često donosi i nova obećanja. Koju poruku optimizma i zajedništva biste želeli da uputite građanima Srbije u 2026? - Mislim da je svima nama potrebno više vere i strpljenja, moramo više slušati jedne druge, a manje suditi. Važno je da cenimo ono što imamo i da ne zaboravimo da se ništa ne podrazumeva. Ni sam život se ne podrazumeva. Svako jutro u kojem osvanemo razlog je da budemo zahvalni.

Autor: Iva Besarabić