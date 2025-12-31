MIŠA VACIĆ: NISMO SAMI! Iz Prištine će bežati kao iz Kabula!

Vacić je bio domaćin konferencije “Evropski desničari o krizi na Kosovu” gde su učestvovali predstavnici desničarskih partija iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Španije, Italije, Grčke i Rumunije. On je rekao da je i od predstavnika ovih stranaka dobio uveravanja da su spremni da pošalju dobrovoljce ukoliko Srbija krene da oslobađa svoju teritoriju.

– Onog trenutka kada država krene sa našim srpskim snagama bezbednosti da zašititi narod na Kosovu i Metohiji mi iz Partije Srpskih Nacionalista ćemo se staviti na raspolaganje Srbiji,bićemo dobrovoljci i otići na Kosovo i Metohiju. Idemo prvi ako treba – rekao je Vacić.

– Nismo sami – rekao je Vacić.

Predsednik Partije Srpskih Nacionalista rekao je da je Kosovo Srbija i da svi moraju tu činjenicu da prihvate.

– Kosovo je Srbija, to je realnost. Ko ne misli tako tek će se upoznati sa realnim stanjem na terenu koje je vrlo promenljivo. Kao u Kabulu što su se izdajnici imali mogućnost da prihvate novu realnost pa su se hvatali za točkove američkih aviona, mislim da će prištinski aerodrom biti suviše mali da primi sve sledbenike američkih okupatora – rekao je Vacić.

Autor: Iva Besarabić