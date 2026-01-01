'Cilj je bio da Srbija ostane na svetskoj sceni kao STABILNA ZEMLJA' Vasiljević: Diplomatske aktivnosti Vučića još intenzivnije ove godine

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević rekla je da će predsednik Aleksandar Vučić sve uraditi da Srbija bude stabilna i ekonomski dovoljno jaka i najavila da će njegove diplomatske aktivnosti biti još intenzivnije ove godine.

Vasiljević je za Tanjug rekla da se očekuje nekoliko značajnih poseta predsednika Vučića već početkom godine, a to će ovog meseca biti odlazak u Davos gde će biti mnogo sastanaka, pre toga još jedan važan događaj, a zatim i zvanična poseta Kini kao i mnogo drugih.

Kako je rekla, diplomatske aktivnosti biće bazirane ne na političkim deklaracijama, već na ekonomskim sporazumima da bi Srbija ekonomski kakav god razvoj događaja da bude u Evropi ili svetu što manje osetila krizu.

Vasiljević je ocenila da je prošla godina u diplomatskom smislu bila jedna od najtežih u poslednjih 13 godina i istakla da je Srbija u godini pojačanih globalnih tenzija pokušavala da vodi politiku balansirane i suverene diplomatije i da na svetskoj sceni zadrži poziciju stabilne zemlje i pouzdanog ekonomskog partnera.

''Cilj je bio da Srbija ostane na svetskoj sceni kao pouzdan ekonomski partner i stabilna zemlja i da u ovoj teškoj krizi, kada većina zemalja gubi investitore, zadržimo one koji su ranije došli u Srbiju, kao i da napravimo nove kontakte'', rekla je Vasiljević za Tanjug ocenjujući prethodnu godinu kada su u pitanju diplomatske aktivnosti.

Ona je istakla i da je Srbija u 2025. godini, uz sve pritiske, uspela da zadrži kontakte i sa istokom i sa zapadom, kao i sa zemljama Bliskog istoka i Afrike i to u godini u kojoj je, kako kaže, ono što je nekada u diplomatiji bilo standard postalo ''luksuz''.

''Pre nekoliko godina je bilo normalno da se u jednoj nedelji predsednik susretne sa liderima Turske, Nemačke, Rusije, da ima sastanke u Kini ili Americi. Niko nije postavljao pitanje zašto se išlo u Kinu ili u Njujork. To danas nije moguće, gleda se svako putovanje i svaki sastanak, meri se svaka izgovorena reč. Morate da objašnjavate zbog čega ste išli, da li su vam na prvom mestu ekonomski ili politički interesi. Tako da je prethodna godina bila veoma teška, a mislim da će 2026. biti još teža'', kazala je Vasiljević.

Navela je da je predsednik Aleksandar Vučić u prošloj godini imao 26 putovanja u zemlje širom sveta kao što su Japan, Kina, SAD, Danska, Albanija, Francuska, a da je u prvoj polovini 2025. veliki izazov bio odlazak predsednika Vučića na vojnu paradu u Moskvu s obzirom na pritiske od strane EU i njenih članica da ne treba da prisustvuje tom događaju.

''Ali, predsednik je bio odlučan, ne samo zbog tradicionalno dobrih političkih veza sa Moskvom, već i zbog ekonomskih veza, zbog gasnog i energetskih aranžmana sa Rusijom'', rekla je Vasiljević.

Kao značajan diplomatski susret u prošloj godini istakla je susret predsednika Vučića sa kraljem Jordana Abdulom II u Sofiji tokom samita Akaba procesa posvećenog Balkanu, kao i da su u 2025. realizovane i prve zvanične posete predsednika Srbije Uzbekistanu i Japanu.

Vasiljević je navela da je bio veliki pritisak iz EU i zbog odlaska Vučiča u Kinu, a da je ubrzo usledila i poseta Japanu što je, kako kaže, takođe, izazvalo komentare u diplomatskim krugovima.

''Svi su rekli da je to nemoguće, da se ne može ići u Japan posle Kine. Pokazali smo da je moguće i da je sve u poštenom odnosu koji predsednik Vučić ima sa predsednikom bilo koje države na svetu, da otvoreno govori o tome da je Srbija na evropskom putu i da se to neće promeniti, ali da nas to ne sprečava da razvijamo dobre odnose sa partnerima sa kojima EU možda ne želi da razvija odnose, što mi razumemo i poštujemo. Ali mora da se razume da je Srbija ipak mala zemlja i da mora da razvija ekonomske odnose sa tim zemljama'', rekla je Vasiljević.

Istakla je da je svaki susret sa stranim zvaničnicima za Vučića borba za Srbiju, a da je jedan od najtežih trenutaka bio usvajanje Rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN.

''Mislim da je taj događaj obeležio kompletnu karijeru predsednika u poslednjih 13 godina i da je verovatno bio najteži trenutak koji se, ipak, završio dosta dobro za Srbiju. Jer kada se saberu uzdržani i glasovi protiv te rezolucije, taj broj je veći od zemalja koje su glasale za usvajanje rezolucije i to uprkos neverovatnim pritiscima velikih evropskih zemalja. Ukrajina je pred samo glasanje, odlučila da glasa za rezoluciju, iako je obećanje bilo da će biti suzdržana, ali nisu mogli da izdrže pritisak ministarke spoljnih poslova jedne od evropskih zemalja'', rekla je Vasiljević.

Govoreći o diplomatskoj borbi i viziji predsednika Vučića, Vasiljević je podsetila da je Evropa negodovala kada je Srbija 2012. godine počela da razvija odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su, kako kaže, bili na ''crnoj diplomatskoj listi''.

Vasiljević je ukazala da je ta zemlja danas ekonomski i diplomatski centar modernog sveta sa čijim predsednikom, šeikom Muhamedom bin Zajedom žele da se sretnu lideri mnogih zemalja sveta.

''Kod njega (šeika Bin Zajeda) odlaze svi svetski lideri dugo čekajući taj susret, a on je u poslednjih godinu dana dva puta bio u Beogradu. Srbija je pre 13 godina povukla potez koji danas mnoge zemlje pokušavaju da nadoknade i mnogi svetski lideri zovu Vučića i mole da im organizuje susret sa šeikom Bin Zajedom'', rekla je Vasiljević.

