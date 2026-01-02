Krstić: Šolakovi direktori napravili spisak za hapšenje posle pada nadstrešnice

Nakon tragične nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, izostala je brza i jasna reakcija tužilaštva. Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac nije se pojavila na mestu događaja, niti se obratila javnosti sa informacijama o narednim koracima institucija.

Gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, politički analitičar Nebojša Krstić ocenio je da je izostanak takvog institucionalnog gesta stvorio prostor da deo javnosti i medija samostalno formira zaključke o odgovornosti.

Krstić je naveo da su u tom vakumu, prema njegovim rečima, pojedini mediji u vlasništvu Dragana Šolaka vrlo brzo počeli da objavljuju sadržaje u kojima se događaj nije tretirao kao predmet istrage, već kao unapred definisano krivično delo, uz javno navođenje osoba koje bi, kako je predstavljeno, trebalo da budu procesuirane.

Kako je rekao, na tim spiskovima našao se i Goran Vesić, ali i brojni drugi funkcioneri i službenici koji, prema njegovoj oceni, u vreme izgradnje ili rekonstrukcije nisu obavljali relevantne funkcije, niti su imali neposrednu vezu sa samim događajem.

Takodje, u nastavku Krstić ističe da određeni pojedinci koji su, kako kaže, potpisivali dokumentaciju kojom se potvrđuje da je nadstrešnica bezbedna i potpuno sigurna, nisu bili predmet interesovanja tužilaštva, niti su se našli na spiskovima za privođenje ili hapšenje.

Prema njegovim rečima, dodatni problem predstavlja činjenica da su neki od tih ljudi bili u ličnim, prijateljskim odnosima sa tužiocem nadležnim za slučaj.

„U takvoj situaciji postoji očigledan sukob interesa i to je razlog zbog kojeg bi tužilac morao odmah da se izuzme iz predmeta“, naveo je Krstić, dodajući da se time dovodi u pitanje kredibilitet celokupnog postupka.

On smatra da selektivno postupanje i izostanak jasnih institucionalnih standarda ostavljaju utisak da se odluke ne donose isključivo na osnovu činjenica i istrage.

Krstić je ocenio da ovakav način postupanja dugoročno narušava poverenje građana u rad pravosuđa i dodatno doprinosi utisku da se institucionalni procesi odvijaju pod pritiskom javnosti i medija.

Na kraju je zaključio da je upravo izostanak pravovremene, jasne i transparentne reakcije tužilaštva značajno uticao na produbljivanje krize poverenja, uz očekivanje da će se pitanje političke i institucionalne odgovornosti i dalje nalaziti u fokusu javnosti, uključujući i najviše državne funkcionere, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: Iva Besarabić