UGLJEŠA MRDIĆ: Stamenković, čuveni partijski kadar, danas preko tajkunskih medija drži lekcije o pravosuđu

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić izjavio je da Branko Stamenković, najbliži saradnik Zagorke Dolovac, koji od ove godine više neće biti predsednik Visokog saveta tužilaštva, i koji poslednjih godinu dana u tajkunskim medijima nastupa kao portparol vrhovnog javnog tužioca, napao je u intervjuu za Šolakovu novinu Nova “Vladu da vrši pritisak na tužilaštvo koji on nije zapamtio od 1997. godine”?!, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

Zapanjen sam da o ”političkom uticaju” na tužilaštvo govori baš Branko Stamenković koji preko politike napravio karijeru u tužilaštvu!? Sve što bih rekao o Branku Stamenkoviću bila bi ili dijagnoza ili bolest, da citiram Aleksandra Tijanića. Ali hajde da pokušam da javnost sazna ko je zapravo Stamenković.

U prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka Stamenković je bio predsednik omladine tada opozicionog Srpskog pokreta obnove (SPO). Dok je Branko bio ”opozicionar” njegov otac je bude sudija postavljen od vlasti. Kada je SPO 1997. godine dogovorio koaliciju sa SPS Stamenković dolazi u tužilaštvo kao kadar svoje stranke. U to vreme sudije i tužioce birao je Odbor za pravosuđe Narodne skupštine kojim je predsedavao funkcioner SPO, advokat Borivoje Borović. Borović je direktno birao tužioce i sudije a istovremeno je kao advokat postupao u predmetima pred sudovima pred njima!? Nikada u istoriji Srbije nije bilo većeg i direktnijeg uticaja na pravosuđe nego u vreme kada je Stamenkovićeva stranka vodila ovaj odbor. I kada su birali kadrove kao što je Branko Stamenković.

Kako je posle nasilne promene vlasti u Srbiji u oktobru 2000. godine SPO ostao u opoziciji Stamenković je našao novog zaštitnika – Haški tribunal. Radeći deset godina u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu nametnuo se glavnoj tužiteljki haškog tribunala Karli del Ponte čiji je miljenik postao. Po direktnim nalozima Karle del Ponte progonio je ljude na koje samo pala sumnja da su jataci bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. O tome kako se Stamenković iživljavao na ovim ljudima i njihovim porodicama mnogi su danas spremni da svedoče. Njegova slepa poslušnost Karli del Ponte, dok je bila u Haškom tribunalu do 2008. godine, bila mu je glavna preporuka da posle reforme pravosuđa 2009. godine bude na čelu komisije koja je odlučivala o prigovorima tužilaca koji nisu bili izabrani. Mnogi tada neizabrani tužioci danas svedoče kako je Stamenković sadistički odbijao njihove prigovore otimajući im posao i ostavljajući ih sa porodicama na ulici. Tada je u tužilaštvu dobio nadimke ”Branko Del Ponte” i ”Kriger”. Priznajem da ne znam koji mu od ta dva nadimka više odgovara. Posledica rada Zagorke Dolovac i njenog dželata Branka Stamenkovića u reformi pravosuđa je da je “više od dvadeset tužilaca i sudija je izgubilo život” kako je pisala Politika.

Dželatska uloga u optuštanju tužilaca Branka Stamenkovića ”koji suzama ne veruje” obezbedila mu je da bude postavljen 2010. godine za tužioca za visoko-tehnološki kriminal. Tada je njegov promoter bio drugi advokat koji je kao i Borović vodio Odbor za pravosuđe “žuti” Boško Ristić.

Posle odlaska Tadića sa vlasti Stamenkovića ponovo postaje kadar SPO ali i Zagorke Dolovac koja je u njegovom životu potpuno zamenila Karlu del Ponte. Stamenković postaje republički tužilac i desna ruka Zagorke Dolovac. Naučio je da odlazi po instrukcije u Hagu ali sada umesto del Ponte šef mu je bivši šef Jurodžasta Ladislav Harman. Harman, britanski špijun, prema željama Zagorke Dolovac vršio je pritisak na Brisel da se Srbija ucenjuje sa ustavnim promenama u vezi sa statusom tužilaštva.

Danas, na kraju svog mandata na čelu Visokog saveta tužilaštva, Stamenković služi Dolovac da vrši pritisak na tužioce koji suprostavljaju diktaturi Zagorke Dolovac ali predstavlja njenu vezu sa tajkunskim medijima ghde nastupa kao njen portparol. Veoma je zanimljivo da upravo ti mediji objavljuju nezvanične informacije iz tužilaštva koje ”cure” iz istraga. Recimo, istog dana kada je Nova objavila intervju sa Stamenkovićem sajt Nova S objavio je informaciju iz TOK-a koja je polutačna. Slučajno? Ne bih rekao.

Usput, kako bi dinastija Stamenković nastavila da vlada tužilaštvom Branko je svoju kćerku zaposlio u Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu kod Čankove omladinke koja je tvrdila da Pančevo ne treba da bude deo Srbije Ivane Stojiljković Pomoriški.

Na kraju da podsetim da je Stamenković poslednjih meseci počinio nekoliko krivičnih dela pokušavajući da odbrani Zagorku Dolovac zbog čega je dobio više krivičnih prijava koje se podnete Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Stamenković je dva puta falsifikovao odluku Visokog saveta tužilaštva prvi put u julu kada je zahtev za izuzeće Zagorke Dolovac podnet od strane advokata Nemanje Aleksića o kome VST nikada nije doneo odluku zasnovanu na zakonu odbio službenom beleškom!? Isto je uradio decembru ove godine kada je iako nije održana sednica VST odbacio prigovore na izbore za tužilački deo VST o čemu sada odlučuje Ustavni sud. Tokom proleća, Stamenković je sa Dolovac i Ivanom Stojiljković Pomoriški učestvovao u falsifikovanju službene isprave usled čega je krivično progonjen čovek koji je na briselskom aerodromu pitao Dolovac da li je još uvek živa aludirajući na to da ništa ne radi.

Stamenković treba da zna, kao i svi članovi interesno - kriminalnog klana Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića koji vlada tužilaštvom, da je 2026. godina vreme odgovornosti.



Autor: Iva Besarabić