Od 1. januara 2026. nikad veće povećanje penzija! Stefan Krkobabić za Pink: Neophodna nam je opšti reset, ovo nije bila laka godina

Potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe Stefan Krkobabić je istakao da je Srbiji neophodna opšti reset, ali da pravo treba rešiti ključne probleme, poput NIS-a.

- Mislim da to treba da bude ova 2026. godina. Počelo je od obrazovanja, ali se nadovezalo na sve ostalo, na pravosuđe, na medije, na službe bezbednosti...Krenuo je džemper da se para od te niti u obrazovanju i onda je to prirodno zahvatilo sve segmente društva. Ovo nije bila laka godina, ali smo izdržali - istakao je Krkobabić.

Unošenje te emocije i istina, to je ono što je pokazao Vučić. To je ta iskrena borba za nešto u šta verujete. Ako ne veruješ u ono što radiš i za šta se boriš, ljudi to vide i ne bismo izdržali ovih 12 ili 13 meseci. Suština je da se radi na ispravan način

Krkobabić je naveo da je u 2025. godini bilo puno događaja, te da bi to mogla biti velika škola.

- Neophodan nam je sveobuhvatni reset i ovo je šansa da 2026. bude godina jednog novog početka. Međutim, ne treba sve očekivati odmah. Treba prvo rešiti velike probleme poput NIS-a. U 2025. je bilo puno udara - naveo je Krkobabić ukazavši na brojne napade blokadera.

Podsetio je da će u 2026. godini biti održani i izbori.

Osvrnuvši se na pozitivna dešavanja, Krkobabić je istakao nikad veće povećanje penzija od 1. januara.

- Sada su i blokaderi počeli da prisvajaju penzionere, ali oni znaju da je za njih najviše uradio Vučić i PUPS. Oni su odgovorni i njih interesuje stabilnost - istakao je potpredsednik PUPS-a.

