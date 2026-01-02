AKTUELNO

Vučević oštro o Đilasu: Neće ga ni blokaderi, dokazao je da je 'neustrašiv' svaki put kada je bežao od izbora

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik SNS Miloš Vučević reagovao je na izjavu predsednika SSP-a Dragana Đilasa da je spreman "zarad jedinsta da ne bude na budućoj listi" i da "Vučić neće priznati poraz na budućim izborima"

Objavu prenosimo u celosti:

"Đilas ima vizionarske sposobnosti ali samo kada je u pitanju matematika njegovog džepa. Tu je pokazao da je nepogrešiv i to na žalost građana Srbije od kojih je ukrao najmanje 619 miliona evra dok je bio na raznim državnim funkcijama. Đilas je dokazao i da je 'neustrašiv' svaki put kada je bežao od izbora i tražio prečice na ulici pokušavajući da izazove obojenu revoluciju kako bi se ponovo domogao narodnih para i krao iz budžeta.

Sada je potpuno propao jer ga ni studenti blokaderi neće, pa se u očaju samoproglašava za 'lidera' opozicije i lupeta gluposti.

Znaju građani Srbije jako dobro ko je Dragan Đilas, i poznaju sva njegova lica i naličja - kao lidera totalnog ekonomskog uništavanja Srbije, lidera korupcije, kriminala i ličnog bogaćenja i lidera otimanja od dece Srbije. Što se tiče njegovog političkog morala - tu SPS može da posvedoči sa kakvim su prevarantom imali posla. I sada bi Dragan Đilas da nastavi gde je stao 2012. godine, da vara, otima, krade. Malo morgen! Pobediće Srbija".

Autor: S.M.

#Dragan Đilas

#Miloš Vučević

#Politika

#SNS

#reakcija

