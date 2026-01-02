DEJAN BULATOVIĆ: Đilas ponovo u maniru najvećeg prevaranta, nema svoju pa hoće na tuđu listu

Poslanik SNS-a Dejan Bulatović izjavio je da će prava vest da bude kada se politička hulja i secikesa zvana Dragan Đišlas pojavi i kaže da je spreman zarad jedinstva da se povuče iz političkog života Srbije, a njegovu izjavu prenosimo u celosti.

Do tada, sve što on uradi jesu varijacije na temu - kako da se dokopam fotelje ali bez izbora jer me niko više neće.

Ko krade, taj i laže a Dragan Đilas, osim što je rekorder po ukradenom novcu građana Srbije (619 miliona +), nosi titulu i najvećeg političkog lažova. Samozvani marketinški guru iz svoje dnevne sove kaže da ne misli da se vlast menja na ulici.

A zašto onda, huljo bedna, huškaš ovaj narod na mržnju i nasilje? Zašto ,lopove, celo prošlo leto tvoje falange idu ulicama i tuku policiju i pošten svet koji te ne podržava? Zašto, bedniče, sprovodiš sa svojim gladnim psima institucionalno nasilje? Pa sa tvoje strane plenuma su nam doletale dimne bombe, baklje i suzavci! Ti si pesničio naše narodne poslanike! U srpskom parlamentu je nasilje počelo kad si ti postao narodni poslanik, nesrećniče najobičniji!

Zvanični podaci kažu, na nivou Republike Srbije imaš, bedo politička, 1% podrške i taj 1% čine ljudi koji su zaposleni u tvojoj Multikom stranci.

O kakvim izborima, podršci i pobedi ti pričaš? Pa od sledećeg mandata Skupštinu ćeš moći da vidiš samo na televiziji.

Nije stvar da ti nećeš da budeš na listi, propalitetu politički, već je stvar što sa tobom više neće da se udruži ni blesavi Ćuta, a kamoli neko drugi.



Gotovo je sa tvojom obojenom revolucijom Dragane Đilas!

Narod te neće i Srbija te neće. Ovo je zemlja poštenih domaćina i patriota koji hoće rad, napredak i svetlu budućnost koju donosi Aleksandar Vučić a ne haos i razaranja koja ti nudiš i zagovaraš.

Autor: S.M.