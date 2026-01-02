TREĆE OBRAĆANJE ŠVAJCARSKOG TUŽIOCA BEATRIS PULE ZA MANJE OD DVA DANA OD NESREĆE! NE ZVUČI VAM POZNATO? (FOTO)

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić, oglasio se na svom instagram nalogu povodom obraćanja Beatris Pilu, glavnog tužioca kantona Vale, o tragediji u Kran Montani.

- U ovom trenutku održava se konferencija za štampu povodom nesreću u Kran Montani. Na konferenciji se obraća i Beatris Pilu, glavni tužilac kantona Vale- napisao je Mrdić na svom instagram nalogu i dodao:

- Ovo je treće obraćanje medijima tužioca Pilu za manje od dva dana od kako se dogodila nesreća. Komunicira sa medijima, odgovara na pitanja i kaže šta će tužilaštvo da preduzme. Zato joj ljudi veruju.

- Kada se nesreća dogodila kod nas u Novom Sadu Zagorku Dolovac niko nije ni video a ni čuo. A njeni tužioci Lepotić i Josimović su uklanjali dokaze pošto su naredili da se odnesu ostaci srušene nadstrešnice- napisao je Mrdić.

- Zato će Dolovac, Lepotić i Josimović, pre ili kasnije, da odgovaraju, jer su uništavali dokaze, ometali istragu i skrivali krivce. Ruke su im krvave do ramena…- dodao je on.

