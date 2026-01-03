'SVE SU IM SE NADE SVELE NA 'DESIĆE SE NEŠTO' - E PA NEĆE SE DESITI: Vučić o blokaderskim pokušajima rušenja države - Narod će sam na izborima da bira ko vlada (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda Vojne policije specijalne namene ''Kobre''.

Ova poseta, kako je saopšteno iz službe za saradnju s medijima predsednika republike, ima cilj da se predsednik Vučić na licu mesta uveri u kvalitet i tempo izvođenja radova, te da se upozna sa svim aspektima novog objekta koji će koristiti pripadnici elitne jedinice „Kobre”.

Novi objekat, kako se očekuje, značajno će doprineti poboljšanju uslova za život i rad pripadnika ove jedinice, kao i efikasnijoj obuci i pripremi za izvršavanje složenih zadataka.

Vučić je oficirima i pripadnicima Kobri čestitao praznike, izvršio smotru stroja, a potom krenuo u obilazak.

- Ovo nije napravljeno da bi služilo kao ukras, to je alpinistička stena, koja služi za obuku penjanja i spuštanja. Inače, ovo je najbolji objekat. Mi mislimo da ovakav objekat za jedinicu brojnosti Kobri ne postoji u ovom delu Evrope, pa ni u svetu - rekao je predsednik.

Naglasio je da je u pitanju izrazito patriotski orijentisana jedinica, i da se to pokazalo u prethodnih godinu dana.

- Ekonomišemo snage i resurse, sada sve možemo da radimo na jednom mestu - rekao je oficir Kobri.

Predsednik se interesovao za takmičenje specijalaca u Emiratima, i komandant Kobri ga je izvestio da je samo mađarski TEK bio za nijansu bolji od srpske jedinice.

- Sada ćete videti te momke koji se spremaju za novo takmičenje, krenuće tamo 31. januara - rekao je komandant.

Predsedniku su pripadnici Kobri prikazali naoružanje, konkretno snajperske puške, a on se interesovao da li im više odgovaraju puške "SCAR" ili finske puške.

Vučić je rekao da je doneta odluka da se poveća broj pripadnika jedinice.

- Jesi li ispratio Đošiću, počeo je rat, napali su Venecuelu. Legneš, jedno stanje u svetu, ustaneš, sve se promeni - rekao je predsednik.

On je obišao i prostorije u kojima će biti smešteni teretana i kardio centar.

- Mnogo vam je to prostora, velika kvadratura - rekao je Vučić, na šta ga je komandant izvestio da su mašine glomazne, i da će više ljudi vežbati u isto vreme.

Obraćanje predsednika Vučića

Vučić je još jednom čestitao Novu godinu svim građanima, posebno penzionerima.

- Danas je počela isplata uvećanih penzija. 12.2 odsto povećane penzije. Prvo onima koji primaju kući penziju, a svi drugi će već od 8 ujutru 5. januara dobiti veće penzije. Znamo da su ljudi imali troškove velike ovih dana - rekao je predsednik.

Cilj je da do kraja 2027. godine prosečna penzija bude 650 evra.

- Nadam se da ćemo uspeti, za to nam je potrebna dobra i stabilna stopa rasta. Želimo da vratimo penzionerima sve ono što su svojom trpeljivošću razumeli, sve što smo morali da uradimo.

Danas se nalazimo ovde u objektu koji pripada "Kobrama", rekao je on, i podseća da su do sada imali neuslovne prostorije.

- To je jedinica koja se pokazala uvek spremnom da zaštiti otadžbinu i njene interese. To je jedina jedinica u Srbiji gde se nijedan čovek nije "skidao", kada je bezbednost našeg naroda na KiM bila ugrožena. Svi su se odazvali nadređenoj komandi - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da će 14. aprila, za dan jedinice, u potpunosti biti otvoren objekat, i da će svi videti kako će velelepno izgledati.

- Sve je planski rađeno, uskoro ćemo urediti i prostorije Garde. Sve smo locirali na malom prostoru, da ne moraju da prelaze po 15 kilometara da obave osnovne stvari - rekao je Vučić.

Dodaje da će se nastaviti ulaganja u Vojsku.

- Slede i važna takmičenja specijalaca. Mnogo je teško takmičiti se sa kineskim i kazahstanskim jedinicama. Najvažnije je na kraju da ti momci daju sve od sebe, oni danonoćno treniraju da bi se pokazali najbolje što mogu, u najboljem svetlu - naglasio je Vučić.

Rekao je da se nada da će se smiriti situacija u Južnoj Americi i da će prestati napadi na Venecuelu.

O ponovnom uvođenju vojnog roka, predsednik je rekao da mladi ljudi žive drugačije živote, i da svi moraju da razumeju šta se promenilo u odnosu na starije generacije.

- Moji roditelji su sa najvećom čašću čekali momenat da im sin ode u vojsku. Imao sam 18 godina, pratio me otac na voz za Sarajevo, to je bila velika stvar. Pre toga je dva dana bio ispraćaj. Takva je tradicija bila, i običaji. Sada su druga vremena, ljudi žive u svojim telefonima virtuelne živote. Ali moramo znati šta su obaveze države, ne mogu svi imati samo prava, već i obaveze. Ja mislim da je 75 dana toliko malo, posebno što to nije toliko strog režim. Tako da to je sve sada drugačije, ali je važno i za te mlade ljude, time ćemo snažiti odbranu zemlje. Ali mnogo važnije, uticaćemo na vaspitanje i odgovornost mladih ljudi - rekao je predsednik.

Rekao je da će ove godine uslediti donošenje zakonskih odluka o tome, i da se trenutno radi na popravljanju infrastrukture.

- Kada se jedinica bilo koja pojavi u nekom manjem mestu u Srbiji, to je kao fabrika da dođe. Tu ima 400-500 vojnika, to se mora nahraniti. A na stranu što će ti momci i devojke imati svoja primanja, i oni će ih trošiti u tim gradovima. To je rast ugostiteljstva, motela, hotela, dolaska roditelja, prijatelja. I kao što vidite birali smo mesta koja su jednim delom pogranična, a drugim delom nisu najbogatija. Mnogo dobrih stvari ta odluka donosi, i za državu i za narod - rekao je predsednik.

Vučić je, odgovarajući na pretnje Dragana Đilasa da vlast mora pasti silom, rekao da nikada nije učestvovao u krađi na izborima.

- Kako vidim po istraživanjima, i dalje mi je legitimitet veći u odnosu na sve ostale. Davili su tri meseca SPS oko krađe na izborima, pritom ne pravdam SPS, ne bi li im preokrenuli volju za Beograd. Dakle izgubili su izbore, nisu imali većinu, i onda su na silu napravili većinu. I to je radio baš Dragan Đilas. Što se mene tiče, uvek ću da priznam rezultate. Demokratija je najbolji oblik vlasti koji postoji na svetu, uz sve primedbe, bolji ne poznajemo. Ljudi znaju da nikada nisam lagao oko rezultata, svi znate da kada mi pročitamo rezultate - to su rezultati. Ne morate ni da čekate RIK - kazao je on i podsetio na blokaderske manipulacije u Kosjeriću, Negotinu i Mionici.

Kaže da se sve nade blokadera svode na "desiće se nešto".

- E pa to se neće desiti. Rušena nam je država mnogo godina. 30 godina su neki spolja postavljali svoje tačke, čekajući momenat da se cela država uruši. Uspeli smo to da sprečimo, i sada konsolidujemo sistem i uspostavljamo pravu, snažnu i čvrstu državu za neka buduća vremena. A narod će sam da bira ko će da vlada na izborima - rekao je Vučić.

Pukovnik Darko Đošić, komandant "Kobri" je rekao da posle 48 godina ta jedinica dobija najsavremenije uslove za smeštaj, život, rad i obuku svih pripadnika.

- Pored taktičke i vatrene obuke, fizičke obuke, imamo sve ostale kapacitete za život i rad. Zahvalan sam lično i u ime bivših i sadašnjih pripadnika za sve što naše državno rukovodstvo radi za našu vojsku. Živela Vojska Srbije - rekao je Đošić.

O izjavama Marinike Tepić, Vučić kaže da kod mnogih političkih činilaca u Srbiji postoji "smatranje".

- E to smatranje je kao donji deo leđa - svi ga imaju. Gospođa koju ste pomenuli je rekla da izolujemo zemlju. Ja sam se sastao sa preko stotinu predsednika i premijera država u 2025. godini. Imao sam razgovore na najvišem nivou u EU, i to sam, sa predsednikom ES, sa predsednicom EK, čime ne može da se pohvali niko u regionu. Razgovarao sam sa kineskim i ruskim predsednikom, razgovarao sam u svojoj karijeri sa više predsednika i premijera u odnosu na sve od 1945. pa naovamo. I onda kažete da izolujem zemlju. Ne, ja razgovaram sa svima, a ne sa nekima. Ja dobro razumem šta se dešava u svetu, i zato sam izabrao takav put da našoj deci sutra bude lakše. I dobro vidim šta se sve dešava - rekao je predsednik.

Naglasio je da je Srbija na evropskom putu, ali da neće rušiti prijateljstva sa tradicionalnim partnerima i prijateljima.

- Nastavićemo da gradimo svet u kom se borimo za interese naše zemlje. Šolak osnuje partiju nekom mučeniku u Sloveniji, i taj dolazi da mi soli pamet ovde, e pa neće. Barem ne meni. A recimo Melonijevoj i Makronu sam zahvalan, dolazili su u Beograd više puta, i Sančezu naravno. Da ne govorim o Orbanu, Ficu, Pelegriniju, Babišu. Primio me je japanski car, razgovarao sam i sa britanskim kraljem. Ako je to izolacija, onda u redu - rekao je Vučić.

Naglasio je da smo svi mi izašli iz devedesetih, dok su oni koji govore o izolaciji i povratku u devedesete jedini koji su ostali u njima.

- To je bilo jedino vreme kada su bili nekome važni. I jedini narativ koji su mogli da koriste je uvek bio samo "vratićete nas u devedesete". Dovoljno je da pogledate samo čestitke za novu godinu, simbolički, i jasno vam je koliko je Srbija poštovana - naglasio je predsednik.

O izjavi Borivoja Borovića, da su u Ćacilendu kriminalci koji reketiraju ljude, Vučić je rekao sledeće:

- Pokojni Tijanić je imao onu rečenicu da se svako kreće u granicama svoje pokvarenosti. Jasno vam je potpuno čime se Borović bavi ceo svoj život. I uz podršku dela korumpiranog tužilačkog sistema. Malo reketira kriminalce, malo oni njega, ali sve isti začarani krug kriminalaca koji jedni druge reketiraju. Ljudi koji su sačuvali državu su junaci, i sačuvali su je upravo od takvih kao što je Borović.

Autor: A. A.