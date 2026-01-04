VUČIĆ UKAZAO NA VELIKU ZAVERU PROTIV SRBIJE Zna se zašto im je smetalo da Srbija iskopava litijum

Predsednik Srbije izjavio je da je Srbija propustila veliku stratešku priliku time što nije započela eksploataciju litijuma, ocenjujući da je taj projekat mogao da zemlji donese ogromnu komparativnu prednost u regionu.

Naveo je da je kampanja protiv litijuma vođena sa ciljem da se Srbija uspori i zaustavi njen brži ekonomski razvoj.

"Drugi cilj, koji je bio vezan za litijum, bio je da Srbija ne napravi komparativnu prednost u regionu. Da smo radili litijum, bili bismo svetska velesila u poređenju sa regionalnim zemljama. Srbija je morala da se zaustavi. I zaustavili su Srbiju. Zaustavili su njen brzi napredak.

Sada moramo da idemo polako i ponovo ćemo morati da ubrzavamo svoj razvoj na neki drugi način. U tome su uspeli. Srbija bi procvetala da smo radili litijum. Ali zahvaljujući našim budalastim i neodgovornim odlukama, kao društva, dali smo priliku svima drugima da budu isti kao mi.

Zašto oni ne bi koristili more kao svoj resurs, ili naftu kao svoj resurs? Svi koriste svoje resurse. A nama se poručuje: vi, Srbi, nemojte da koristite svoje resurse. Vi budite najlepši na svetu. Nemojte slučajno da koristite ono što imate.

I onda iz celog regiona dolaze da „štite narod od zle vlasti“, jer navodno zla vlast hoće nešto da pljačka. Dolaze nam aktivisti iz Tuzle, Zagreba i Prištine da nam objašnjavaju kako je taj litijum veliko zlo.

Razmislite, ljudi, o strateškoj poziciji ove zemlje i zapitajte se zašto je sve to rađeno. Uvek ste mogli da vidite isto: iste zemlje iz regiona vode kampanju protiv toga sa jednim jedinim ciljem da se Srbija uspori, zaustavi i da ne iskoči ispred drugih."

Autor: A.A.