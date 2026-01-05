Piper: Dve tragedije, dva lica politike - Švajcarska bez linča, Srbija meta blokadera i N1

Pet dana nakon velike tragedije u Švajcarskoj i pet dana nakon tragedije koja je 2024. godine potresla Novi Sad, razlike u reakcijama institucija, politike i medija govore više od hiljadu reči - ne o državama, već o odgovornosti i zloupotrebama.

Novinar Uroš Piper, na svom profilu na društvenoj mreži "Iks" povukao je paralelu između tragičnog događaj u Švajcarskoj i u Srbiji.

U Švajcarskoj je tužilaštvo odmah preuzelo punu odgovornost. Organizovane su tri konferencije za novinare, a javnost je redovno i transparentno obaveštavana o toku istrage. Pravna država je pokazala snag, ne kroz galamu, već kroz institucije.

U Srbiji, međutim, Tužilaštvo na čelu sa Mladenom Nenadićem i Zagorkom Dolovac danima se nije oglasilo. Tišina institucija stvorila je prostor koji su odmah iskoristili politički akteri željni haosa.

Razlika se dodatno ogolila na političkom planu. U Švajcarskoj najveća opoziciona stranka "Zelena partija" nije zloupotrebila tragediju u Kran Montani. Nije bilo rušenja gradske kuće, nije bilo poziva na nasilje, niti pokušaja destabilizacije države.

U Srbiji, opozicija i blokaderi brutalno su zloupotrebili nesreću u Novom Sadu. Umesto pijeteta i odgovornosti, lansirane su parole „ili mi, ili oni“, „idemo do kraja“, a nasilje je kulminiralo demoliranjem Gradske kuće. Tragedija je pretvorena u političko gorivo.

Piper navodi da je posebno zabrinjava uloga medija.

U Švajcarskoj, ugledni i izuzetno kritički list "Neue Zürcher Zeitung" izveštavao je odmereno, sa poštovanjem prema žrtvama i uz jasno razgraničenje između novinarstva i presude. Pravda je prepuštena institucijama.

U Srbiji su "N1" i "Nova S" već od 1. novembra 2024. pokrenuli otvoreni, agresivni i orkestrirani medijski linč. Cilj nije bilo informisanje, već politička presuda sa jasnom ambicijom smene vlasti i pokušaja sprovođenja scenarija nalik na Majdan iz Ukrajine 2014. godine.

Zato poruka na kraju mora biti jasna.

Blokaderima, njihovom medijskom krilu i propalim opozicionarima: kraj. Pokušali ste „Majdan 2“, ali niste uspeli. Građani Srbije su vam jasno rekli "NE". I to isto, jasno i glasno, ponoviće vam uskoro - na izborima.

Autor: A.A.