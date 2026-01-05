BOJOVIĆ, PROREKTOR - BLOKADER POD ZAŠTITOM DOLOVAC I NENADIĆA, U NOĆNOM PROVODU SLAVI SA MOMCIMA!

Nebojša Bojović, prorektor - blokader Beogradskog univerziteta, koji je kao predsednik Skupštine akcionara Infrstrukture Železnica Srbije potpisivao izveštaje da je Železnička stanica u Novom Sadu bezbedna za putnike, do sada nije odgovarao za krivična dela koja je počinio, navodi predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Građani su mi poslali snimak noćnog provoda ovog blokadera odgovornog za nesreću koja se dogodila u Novom Sadu. Bojović može da se provodi, jer ima zaštitu vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac i tužioca organizovanog kriminala Mladena Nenadića koji ga štite kako ne bi krivično odgovarao i pored brojnih krivičnih prijava koje su protiv njega podnete - naveo je Mrdić.

Prema njegovim rečima, besramni i bahati noćni provod Bojovića pokazuje kako se Dolovac i Nenadić rugaju porodicama žrtava i zašto su ruke ovim tužiocima krvave do lakata! Jer samo zahvaljujući krvavim rukama do ramena i nečistoj savesti Dolovac i Nenadića koji krše zakone da bi zaštitili Bojovića on ne odgovara već se provodi i bahati sa momcima.

- Zato je moja poruka razdraganom Bojoviću, bez savesti, koji se provodi kao i Dolovac i Nenadiću koji štite ovog čoveka krivog za tragediju u Novom Sadu da vreme u kome će svi oni da odgovaraju dolazi - istakao je Mrdić.

