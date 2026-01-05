Anđelković: Mala je razlika između hapšenja Madura i Miloševića, ni u Venecueli ni ovde to nije bilo moguće bez domaćih izdajnika! (VIDEO)

Domaći izdajnici su uhapsili Slobodana MIloševića i još su se time hvalili, rekao je za Novo jutro na TV PInk Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije.

Komentarišući napad na Venecuelu, i praveći paralelu sa našom zemljom i nekadašnjim predsednikom Slobodanom Miloševićem, Anđelković je rekao da je razlika između odvođenja Madura i Miloševića vrlo mala.

- Na štetu je ovih odavde. I tamo nije moglo bez unutrašnjih saradnika, bez domaćih izdajnika. A ovde su domaći izdajnici predsednika uhapsili i još se hvalili time - rekao je Anđelković.

Kako kaže, nudili su mu 5. oktobra da ode u Požarevac ili Dubšnicu, za uzvrat da ga neće likvidirati.

- Ovde su naši uz pomoć stranih para i službi sami uhapsili svog predsednika - rekao je Anđelković.

Kako kaže, i kod Madura i Miloševića, i bilo koga od tih lidera, ako je on izabran od građana te zemlje i prihvatio je takvo mesto i borio se za svoju zemlju, svako od njih ima prilike da ode u neku zemlju.

- Ali kada posvetite svoj život jednoj zemlji i narodu, nemate vi mogućnost za donošenje takve odluke, mogu da vam nude šta hoćete - rekao je Anđelković.

Ističe da je prošao to, dodaje da je posle bombardovanja ostao još godinu i po dana na Kosovu.

- Ali ako ste posvetili period svog života sa narodom, vi nemate pravo da odete prvi i da ostavite one za koje ste radili i sa kojima ste radili, kao i za koje ste se borili da im bude bolje - rekao je Anđelković.

Autor: A.A.