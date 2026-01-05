Šamarčina za Ivanovića: Ostrvio se na nacionalnu kompaniju jer mu kasni let, ali ovom scenariju se nije nadao

Kvazivoditelj i blokader Ivan Ivanović ostrvio se na najstrašniji mogući način na srpsku nacionalnu kompaniju Er Srbiju zbog kašnjenja leta, ali stigao mu je odgovor kojim je bukvalno patosiran.

Ivanović je, naime, na društvenoj mreži Iks napisao kako mu let iz Nice kasni 8 sati, nazvavši zato radnike u Er Srbiji klošarima, da bi potom izrekao i kletvu kako se nada "da će im se desiti bar deo onoga što im priželjkuju putnici".

On se, međutim, nije nadao da će mu stići momentalni odgovor i to od stručnjaka za avijaciju Peđe Vučetića, koji je zapušio usta poznatom blokaderu.

- Baš me zanima da li bi da leti za Amsterdam recimo, koji je četvrti dan u velikom problemu i sa koga je otkazano 1.500 letova, nekoga zvao klošarom? Avion nije teleport - napisao je Vučetić na društvenoj mreži Iks.