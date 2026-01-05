AKTUELNO

Politika

Šamarčina za Ivanovića: Ostrvio se na nacionalnu kompaniju jer mu kasni let, ali ovom scenariju se nije nadao

Izvor: Informer, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Kvazivoditelj i blokader Ivan Ivanović ostrvio se na najstrašniji mogući način na srpsku nacionalnu kompaniju Er Srbiju zbog kašnjenja leta, ali stigao mu je odgovor kojim je bukvalno patosiran.

Ivanović je, naime, na društvenoj mreži Iks napisao kako mu let iz Nice kasni 8 sati, nazvavši zato radnike u Er Srbiji klošarima, da bi potom izrekao i kletvu kako se nada "da će im se desiti bar deo onoga što im priželjkuju putnici".

On se, međutim, nije nadao da će mu stići momentalni odgovor i to od stručnjaka za avijaciju Peđe Vučetića, koji je zapušio usta poznatom blokaderu.

- Baš me zanima da li bi da leti za Amsterdam recimo, koji je četvrti dan u velikom problemu i sa koga je otkazano 1.500 letova, nekoga zvao klošarom? Avion nije teleport - napisao je Vučetić na društvenoj mreži Iks.

#Er Srbija

#Ivan Ivanović

#bokader

#kašnjenje

#let

POVEZANE VESTI

Svet

Više od 4.200 letova kasni, a 557 je otkazano u SAD: Šta stoji iza haosa na aerodromima?

Domaći

Za svadbena zvona ima vremena! Rada Manojlović u novogodišnjem intervjuu otkrila da li se sledeće godine UDAJE, a gubitak ove voljene osobe u 2025. os

Politika

Jeziv post Ivana Ivanovića o Milošu Pavloviću: Da svi riknu, nikog ne bi bilo briga!

Politika

ĐILASOVCI U ŽESTOKOM RATU! Opšta svađa na mreži X između Georgieva i Ivanovića

Košarka

LJUBAVNA VEZA ANE IVANOVIĆ I ČUVENOG SRPSKOG KOŠARKAŠA: Nastao muk kada se fotografija koja je zapalila društvene mreže! (FOTO)

Beograd

LETOVI KASNE ZBOG SNEGA NA AERODROMU 'NIKOLA TESLA': Hitno se oglasila i Er Srbija