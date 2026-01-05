AKTUELNO

Politika

SRBIJA JE ZAJEDNIČKO OGNJIŠTE ZA SVU NAŠU DECU: Ministarka Stamenkovsko ugostila mališane srpske nacionalnosti iz Prijedora, Herceg Novog i Grahova

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

"Duhovno i nacionalno jedinstvo je temelj naše budućnosti", poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ugostivši decu srpske nacionalnosti iz regiona, tačnije iz Prijedora, Herceg Novog i Grahova, koja su u poseti Beogradu.

Zajedno sa decom prisustvovala je besedi patrijarha Porfirija u Hramu Svetog Save, gde je istakla da dani uoči Božića i okupljanje oko vere i tradicije imaju posebnu snagu.

„Zajednička molitva i susreti poput ovog danas šalju poruku da srpski narod, ma gde živeo, deli iste vrednosti i istu nadu“, istakla je.

Nakon posete Hramu Svetog Save, održan je prijem za decu u Konaku kneginje Ljubice pod nazivom „Božić kod kneginje“.

Ministar je tom prilikom poručila da je, u danima kada se svi okupljamo oko najdubljih vrednosti našeg naroda, porodice, zajedništva i vere, velika privilegija ugostiti srpsku decu iz regiona u Beogradu.


„Briga o deci i očuvanje veza sa našim narodom u regionu ostaju trajni prioriteti Srbije. Ovaj susret je poruka da Srbija misli na svoju decu gde god da žive i da su vrata naše prestonice za njih uvek otvorena. Neka im ovi dani u Beogradu ostanu kao uspomena na ljubav, pažnju i duhovnu snagu koja nas povezuje, posebno uoči Božića“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Srpska deca iz regiona, uzrasta od 9 do 14 godina, borave u Beogradu od 4. do 6. januara, uoči božićnih praznika.

Autor: D.Bošković

