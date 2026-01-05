Marko Đurić: Režim u Prištini ostaje crna rupa Evrope

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da, umesto najave normalizacije odnosa, dijaloga i rada na zajedničkoj budućnosti, iz Prištine i na početku nove godine stižu etikete i uvrede.

Đurić je, reagujući na optužbe koje je ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Donika Gervala Švarc iznela na račun Beograda, istakao da režim Aljbina Kurtija u Prištini nastavlja u 2026. godini da funkcioniše kao crna rupa Evrope, bez perspektive, ali sa izraženim talentom za proizvodnju problema.

- Lekcije o Srbiji su legitimne - posebno kada dolaze od naše državljanke i sugrađanke. One bi, međutim, zvučale uverljivije da ne dolaze od vlasti koja u novu godinu ulazi sa ozbiljnim deficitom ljudskih prava, narušenim međunacionalnim odnosima i praksom u kojoj pritisak na Srbe, ali i na Albance koji misle drugačije, gotovo uvek zamenjuje vladavinu prava - naveo je Đurić u objavi na mreži Iks.



Ukazao je da je režim Aljbina Kurtija loš za Albance, loš za Srbe i rizičan za sve koji na Kosovu i Metohiji i u regionu očekuju minimum stabilnosti.

Ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Donika Gervala Švarc prethodno je optužila Beograd da "nema drugačiju spoljnu politiku od Rusije" i iznela tvrdnju da rukovodstvo Srbije "sanja o regionalnom carstvu".

