Vučević primio decu srpske nacionalnosti iz Prijedora, Bosanskog Grahova i Herceg Novog (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Savetnik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za regionalna pitanja Miloš Vučević primio je decu srpske nacionalnosti iz Prijedora, Bosanskog Grahova i Herceg Novog koja borave u poseti Beogradu povodom božićnih praznika.

Foto: Privatna arhiva

- Neka nas radost Božića ojača i bude nam inspiracija za dalje očuvanje mira, tolerancije i bratske ljubavi i sloge. Da nastavimo da snažimo, čuvamo i branimo našu otadžbinu Srbiju. Srećan sam i ponosan što smo uneli badnjak u zgradu Predsedništva i što delimo radost Badnjeg dana sa našom decom iz Prijedora, Herceg Novog i Bosanskog Grahova. Poručio sam im da je Beograd njihov grad i da nastave da čuvaju i neguju naš jezik, naše ćiriličko pismo i da grade budućnost na veri i ljubavi prema svom narodu i svojim korenima - naveo je Vučević na svom Instagramu.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Miloš Vučevič

