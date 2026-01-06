AKTUELNO

Politika

MINISTAR ĐURIĆ REAGOVAO NA UVREDE IZ PRIŠTINE: Režim Aljbina Kurtija funkcioniše bez perspektive, ali s izraženim talentom za proizvodnju problema!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug /FOTO TANJUG ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da, umesto najave normalizacije odnosa, dijaloga i rada na zajedničkoj budućnosti, iz Prištine i na početku nove godine stižu etikete i uvrede.

Đurić je, reagujući na optužbe koje je ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Donika Gervala Švarc iznela na račun Beograda, istakao da režim Aljbina Kurtija nastavlja u 2026. godini da funkcioniše kao crna rupa Evrope, bez perspektive, ali sa izraženim talentom za proizvodnju problema.

- Lekcije o Srbiji su legitimne, posebno kada dolaze od naše državljanke i sugrađanke. One bi, međutim, zvučale uverljivije da ne dolaze od vlasti koja u novu godinu ulazi sa ozbiljnim deficitom ljudskih prava, narušenim međunacionalnim odnosima i praksom u kojoj pritisak na Srbe, ali i na Albance koji misle drugačije, gotovo uvek zamenjuje vladavinu prava - naveo je Đurić u objavi na mreži Iks.

On je ukazao da je Kutijev režim loš i za Albance i za Srbe i da je rizičan za sve koji na Kosovu i Metohiji i u regionu očekuju minimum stabilnosti.

Ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Donika Gervala Švarc prethodno je, podsetimo, optužila Beograd da "nema drugačiju spoljnu politiku od Rusije" i iznela tvrdnju da rukovodstvo Srbije "sanja o regionalnom carstvu".

Autor: Jovana Nerić

#Aljbin Kurti

#Marko Đurić

POVEZANE VESTI

Politika

Marko Đurić: Režim u Prištini ostaje crna rupa Evrope

Politika

OPASNE POLITIČKE AVANTURE ZASNOVANE NA IDEOLOGIJAMA IZ PROŠLOSTI! Ministar Đurić pozvao institucije BiH da se ograde od opasnih izjava Heleza

Politika

Đurić: Značajno nazadovanje u dijalogu zbog nekonstruktivnog pristupa Prištine

Politika

MARKO ĐURIĆ ZA 'POLITIKO': Nova prilika za bolje odnose između Beograda i Prištine uz Trampovu administraciju

Politika

ĐURIĆ: Trampova druga administracija predstavlja novu priliku za oživljavanje procesa popravljanja odnosa između Beograda i Prištine

Politika

Đurić: Intenzivno ćemo raditi na otvaranju strateškog dijaloga između Srbije i SAD