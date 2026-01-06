SNS OBELEŽILA BADNJI DAN U PROSTORIJAMA STRANKE Vučević: Sa ponosom nosimo krst naše otadžbine i odbrane Srbije!

Srpska napredna stranka obeležila je Badnji dan tradicionalnim unošenjem badnjaka u prostorije Stranke u Beogradu.

U sedištu Srpske napredne stranke je postavljena posna trpeza.

Obeležavanje je počelo unošenjem badnjaka u prostorije stranke, nakon čega je sveštenik počeo sa čitanjem molitve.

Predsednik SNS Miloš Vučević čestitao je Badnji dan svima.

- Drago mi je da smo i danas kao velika porodica, kao što to uvek radimo. OD Božića do Božića doživeli smo stvari koje nismo ni pretpostavili da mogu da nam se dese, mnogo izazova, ne lakih dana. Nijedan uspeh nije moguć a da ne prođete teškim putem. Sa ponoson smo nosili krst naše otatdžbine i odbrane Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić ima najveću poltičku podšku u SNS-u, tako će i biti. Mi smo svoju čašu meda popili sa čašom žuči - rekao je Vučević.

Rekao je da ćemo da sačuvamo državu i Srbiju.

- Poštovaćemo sve njene građane i čuvaćemo srpski narod gde god živi. Čuvaćemo Kosovo i Metohiju kao deo države, čuvaćemo sprsko ime i prezime, jezik i veru, jer bez vere nema opstanka. Kad god smo se odrekli vere, zalutali smo. Kada smo se vratili Bogu i ponovo sabrali, tada se Srbija ponovo uzdigla - poručio je Vučević.

Podsetio je da je Božić uvek početak novog vremna.

- Neka novo vreme bude bvolje za srpski narod gde god živi. Mir Božji, Hristos se rodi - rekao je Vučević i čestitao predstojeći Božić.

Autor: Jovana Nerić