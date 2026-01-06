Đilas u programu blokaderske N1 nije mogao da sakrije prezir koji oseća prema plenumašima! Poklaše se, a godina tek sto je počela (VIDEO)

Cifra koju su blokaderi izneli, nakon prikupljanja potpisa, toliko je nerealna da je čak i Dragan Đilas, lider SSP-a, morao, između redova, da izrazi sumnju u nju.

Podsetimo, blokaderi su tvrdili da su za jedan dan prikupili 400.000 potpisa - i time nasmejali celu Srbiju jer svi znaju da to nije moguće.

To je prokomentarisao i Dragan Đilas, koji je indirektno poručio da ne govore istinu.

"Šta je nama problem? Što mi možemo da komuniciramo samo sa ovim delom biračkog tela, kako vi kažete, građana Srbije, koji mogu da gledaju ove medije. Znači naravno tu su i mreže, tu su i odlasci među ljude. Možete vi da pokušate da pričate, ko sme da dođe da priča, kolko će doći ljudi..."

Na opasku da su "studenti pokazali kako može da se komunicira", Đilas je odgovorio:

"Pa dobro jesu, evo složiću se. Mi smo za poslednje izbore skupili 19.500 potpisa, oni su skupili neki broj koji su saopštili. Ja ne želim da ulazim u te brojeve..."

Ma ko to nama izražava sumnju u broj prikupljenih potpisa? 🤡 pic.twitter.com/iqs3ASTscC — Bora (@BoraKonj) 06. јануар 2026.

"Imate neku sumnju oko tih 400.000" upitala ga je voditeljka.

"Ne želim uopšte da ulazim u brojeve, mislim da to nije važno. To je jedna njihova dobra, politička akcija, skupljanja sigurnih glasova, za koje očekuju da će sutra podržati njih na izborima..." izbegao je odgovor Đilas.

Autor: Pink.rs