'TREBA REŠITI NAJVAŽNIJE PITANJE, A TO JE STAMBENO' Vučević obišao samohranu majku sa troje dece u Kruščiću kod Kule: Badnji dan i Božić nas podsećaju na to koliko je važna porodica, sloga i jedinstvo (FOTO)

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obišao je danas u selu Kruščić u opštini Kula samohranu majku Ivanu Motiku i njenu decu Bogdana, Magdu i Dariu i tom prilikom rekao da će majci biti pružena pomoć za rešavanje stambenog pitanja.

"Ideja je da opština porodici pomogne oko placa. Ona je samohrana majka sa troje dece, treba rešiti najvažnije pitanje, a to je stambeno", rekao je Vučević.

On je rekao da osim placa treba videti i kako se može pomoći oko izgradnje kuće, kao i da je u tome važan angažman lokalne samouprave, jer država ne može sve sama.

"Najbolji put je da se reši parcela, pa ćemo se svi uključiti i da imamo lepe vesti za Božić, da ima porodica svoj krov nad glavom", kazao je Vučević.

"Verujem da ćemo pomoći Ivani i porodici, tu je i potpredsednik Pokrajinske vlade Galić, da se angažuje", napomenuo je Vučević.

On je rekao i da su praznici najlepši period godine za decu kao i da je za buduća pokolenja važno da se dešava nešto u opštini, jer će više roditelja želeti da ostane tu.

Badnji dan i Božić nas podsećaju na to koliko je važna porodica, sloga i jedinstvo. Uz najiskrenije želje da u svakom domu vladaju mir i toplina, a u srcima vera i ljubav, posetio sam na Badnji dan porodicu Ivane Motike, samohrane majke troje maloletne dece i njene baku i deku Đurđu i Miloša Merdovića, koji su je kao dete odhranili. Ova šestočlana porodica živi u mirnom bačkom selu Kruščić. Osmesi mališana Bogdana, Magde i najmlađe Darije koja će uskoro napuniti godinu dana, neprocenjiv su dar na ovaj Badnji dan. Želim im da detinjstvo provedu u zdravlju, da čuvaju svoju porodicu i da kroz život idu hrabro kao njihova majka. Neka nas ovaj Badnji dan ujedini u veri i ljubavi. Čuvajmo naše porodice i složno u miru i ljubavi nastavimo da radimo na stvaranju još bolje - napisao je Vučević na svom instagram nalogu.

Vučević je dodao i da je brzo vreme nametnulo ljudima da misle da ne može lepo da se živi ako imate decu, da ne možete da putujete i da se družite, ali da svi treba da znaju da na kraju ostaju samo deca i da je to najvažnije.

Ivana Motika rekla je da joj je želja da se iz Sremčice vrati u Kruščić sa decom, jer je to jedno toplo i malo mesto gde ne bi morala da brine za decu, a tu joj je i ostatak porodice.

"Deca su najvažnija, ljudi to shvate tek kad ih dobiju", rekla je Motika i dodala da nije lako sa troje male dece, ali da su oni radost i zahvalila na paketićima koje im je Vučević doneo.

Motika je kazala i da će najmlađe dete u Kruščićima imati jaslice gde će od druge godine moći da ide.

Vučević je od predsednika Opštine Kula Damjana Miljanića čuo da slede brojna ulaganja u infrastrukturu u Kruščiću, uključujući prosvetu, kao i puteve, te će ova opština nastaviti da pruža mnoge mogućnosti mladima i da im pomaže.

"Pomoći ćemo oko placa Ivani. Danas u Srbiji nema kome nije pomognuto zahvaljujući politici i Srpske napredne stranke i našeg predsednika Aleksandra Vučića", rekao je Miljanić.

On je naveo da su otvorena nova odeljenja u školama što raduje, jer ima više dece u opštini, a dodao je i da će se dalje raditi na vodosnabdevanju.

Bogdan ima šest godina, Magda četiri, a Daria 29. januara puni jednu.

Vučević je osim obećane pomoći porodici, uručio i vaučere koje majka može da iskoristi za potrebe dece, paketiće ili druge poklone.

Autor: Jovana Nerić