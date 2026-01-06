BRUTALAN ODGOVOR LIDERA SNS ZDRAVKU PONOŠU: Vučević: Užasna tragedija se dogodila u Švajcarskoj, ali niko nije rekao da su Vladi krvave ruke!

Predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš očigledno više ne bira načine na koje pokušava da omalovaži predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Sada je na svom nalogu na "Iksu" predsednika Vučića, koji je u Trebinju prisustvovao otvaranju bolnice u čijoj izgradnji je delom učestvovala i Srbija, nazvao "mišom" koji pod dejstvom "hercegovačke manastirske travarice umisli da je soko, pa bi da leti."

Na Ponoševu izjavu reagovao reagovao predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević.

- Ne znam šta bih rekao za tog čoveka, koji se proslavio time što je uništavao srpsko oruđe i oružje, a u svom Kninu se pojavio samo da isključi sisteme veze i oslabi kapacitete. On je svoje junaštvo trebalo da pokaže u Republici Srpskoj Krajini, a ne na Tviteru. Večito će biti pod skutima Dragana Đilasa - naveo je i dodao:

- Samo su kod nas radili to, čudo smo izdržali ovo što smo mi. Užasna tragedija se dogodila u Švajcarskoj, ali niko nije rekao da su Vladi krvave ruke! Kada je pala žičara u Lisabonu niko nije rekao da je Vlada ubila sopstveni narod. Samo u Srbiji imate narativ da je država to uradila. Oni nama uništavaju državu. Zato je ovo bitka za državu, a ne mandat više ili manje - rekao je Vučević za Informer TV.

Autor: D.Bošković