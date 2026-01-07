MRDIĆ ZA PINK O ŠTRAJKU GLAĐU: 2025. godina je moja prekretnica! Istrajao sam u borbi, i ohrabrio građane i deo sudstva da se razmrdaju! BORBA TEK PREDSTOJI

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik SNS Uglješa Mrdić kaže da će se truditi da svoju porodicu više nikada ne dovede u poziciju da brinu zbog njega i da se razbole zbog njegove borbe.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik SNS Uglješa Mrdić je govoreći za TV Pink istakao da mu je 2025. godina donela mnogo. Međutim, ono što je za njega najvažnije je to, što su građani povratili poverenje u političare, odnosno u određeni deo sudstva.

- 2025. godina je prekretnica u mom životu. Ojačao sam i nadam se da ću od ovog Božića biti bolji čovek. Dobio sam veliku bitku. Predstoji naredna bitka, jer kada je borba za pravdu, tu ima mnogo bitaka. veliki broj tužilaca i sudija se razrmrdao, pokazali su hrabrost. Javnost se prokrenula, građani su se pokrenuli. Moj potez je povratio poverenje građana u političare. Da nije ništa prazno slovo na papiru, d akada neko ima principe, taj je u stanju da svoj život ugrozi - rekao je Mrdić.

Mislim da sam štrajkom dobio dosta, ali i građani, dodao je Mrdić.

Autor: D.Bošković