DAČIĆ U JUTRU SA DUŠOM: Prošla godina je bila sinteza unutrašnjih i spoljnih pritisaka! Policija je sačuvala javni red i mir i ispunila ono što je njen osnovni zadatak!

Izvor: PInk.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u Jutru sa dušom kod Jovane Jeremić na TV Pink, najpre je svima čestitao Božić i poželeo svima mir i istakao da nam to nedostaje i da je u svetu u čitavoj istoriji bilo više godina ratova nego mira.

- U tom smislu je i otpočela i ova godina sa intervencijom u Venecueli i pokazateljem da se svet nije mnogo promenio. Praksa koju primenjuju velike sile ostaju iste vekovima - rekao je Dačić.

Kako kaže, njima ne odgovara da postoji povelja i pravilo, već da mogu pravo da tumače na svoj način.

- Ovo je bilo očekivano po nekim potezima koji su bili bilateralnog karaktera, čak su i razgovarali telefonom. Očigledno je da su pokušavali da dođu do nekog dogovora, ali i očigledno je da je i intervencija bila najavljivana - rekao je Dačić.

Kako kaže, ovo nije prva intervencija koja se desila, ali je tačno da ovo nije u skladu sa međunarodnim pravo kao i poveljom UN.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isto tako i mnoge aktivnosti koje priprema EU, neće biti u skladu sa osnivačkim aktima Evropske unije - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je prošla godina bila sinteza unutrašnjih i spoljnih pritisaka. Dodaje da je društvo bilo izloženo pokušajima totalne blokade i velikih podela.

- Želeli su da Srbija stane i da prestanu sve vrste aktivnosti. Policija je bila suzdržana u tom smislu, kako ne bi davala povoda za dodate aktivnosti i dobijanje pogonskog goriva za napade. Ali kada je došlo do napada na ljude, odlazak kući, kada je došlo do fizičkog povređivanja. 170 policajaca je povređeno - rekao je Dačić.

Ističe da je policija sačuvala javni red i mir i ispunila ono što je njen osnovni zadatak.

- Opozicioni mediji su fabrikovali najviše, oni su bili prenosioci lažnih vesti koje su uzburkivale i zbunjivale narod - rekao je Dačić.

Foto: TV Pink Printscreen

Ističe da se uspostavio sistem da svako može za svakoga da kaže najbrutalnije laži i da niko ne može ništa.

- Mi se nalazimo u jednoj situaciji kada ne znate kako da se borite protiv toga, a da ne ispadne da je nekakva tortura - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da nigde ne piše koliki je "mandat" policijskog službenika, komentarišući promene i sistematizaciju u policiji.

- Zašto onda ja ne bih bio ceo život na jednoj poziciji, zašto mene menjate? - upitao je ministar.

Foto: TV Pink Printscreen

Ministar je rekao da ne znači ako je neko negde postavljen, ne znači da će da ostane tu za ceo život.

- Reč je o promenama koje su normalne - ističe on.

Autor: A.A.

