'VUKAN JOŠ NE RAZUME, ŠUŠKA, KAŽE 'JA SAM ĆACI' Vučić o napadima na njegovu porodicu: Milica je teže podnosila nego što sam očekivao, Danilo je ćutao...

Prošle godine sam preživeo stvari koje ljudi kroz stotine života ne prožive. Ne mogu da govorim kroz šta su prolazila moja deca, rekao je predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras na brojne napade koje je doživeo on i njegova porodica.

- Prošle godine sam preživeo stvari koje ljudi kroz stotine života ne prožive. Ne mogu da govorim kroz šta su prolazila moja deca. Vukan još ne razume, ima 8 godina, šuška, kaže "ja sam ćaci". Ali je bistar i oseća naravno, vidi to i u okruženju i svačega se naslušao. Milica je to mnogo teže podnosila nego što sam očekivao. Ona je izuzetno jaka, sposobna, ali je teže podnosila nego što sam očekivao. Danilo je već muškarac, nije mu bilo jednostavno, ali je ćutao i podnosio. Majka s vremena na vreme nešto lošije, ali dobro. Što se mene tiče, problem je nastao negde u oktobru, novembru, gde sam shvatio po odnosu koji sam krenuo da gradim, gde sam izgubio strpljenje i pažljivo i uvek dobro meren odnos prema onima koji su tražili smrt za moju decu, mene i sve ostale. I uplašio sam se toga i trudim se da to promenim svakoga dana i još nisam uspeo - rekao je on.

Predsednik Vučić komentarisao je želje pojedinih da mu ovo bude "poslednji Božić".

- Ja njima želim da budu dugo radosni, veseli, da uživaju u vozovima NS- BG, da i oni i roditelji imaju sve bolja primanja, da mogu da računaju da imaju i njihova deca bolju budućnost u zemlji - poručio je Vučić.

- Želeo sam da ljudi sednu i na racionalan način da donose odluku. Kada dođemo do toga onda su stvari drugačije. Jedno je da nekoga ne volite, a drugo je da date u ruke svoju decu, budućnost, roditelje, supružnike, decu, braću onima koji ne mogu da urade ništa. To je jedan od razloga zašto oni ni danas ne bi mogli da budu ni blizu pobede.

Autor: D.Bošković