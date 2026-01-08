'STARI MEĐUNARODNI POREDAK SE RUŠI PRED NAŠIM OČIMA' Marko Đurić: Moramo to da shvatimo da ne bismo platili cenu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ukazao je danas, s obzirom na dešavanja u Venecueli, da je na delu globalna prekompozicija moći i prustupa i da se stvara novi svetski poredak, što Srbija mora da razume da ne bi platila cenu.

"Zato je ključni princip kojim Srbija treba da se rukovodi očuvanje sopstvenog državnog i nacionalnog interesa, čuvanje identiteta, kulture i države, poručio je Đurić u emisiji "Dan na dan" i dodao da domaće službe pažljivo prate i analiziraju sva dešavanja na svetskom nivou, jer se mora razumeti šta se dešava na globalnom nivou.

„A, dešava se globalna prekompozicija moći, načini i prustup. Apsolutno je u pitanju stvaranje novog poretka i to nije preterivanje niti fraza, već se dešava u praksi. Stari poredak nestaje pred našim očima, nova pravila će biti uspostavljena, ali tek kada bude uspostavljena nova ravnoteža. Ali, mi moramo da budemo svesni da stara pravila ne važe, da ne bismo platili cenu“, jasan je šef srpske diplomatije.

U tom smislu, kaže da se mora razmišljati trezveno i „hladne glave“, a ostaviti po strani etičke, vrednosne sudove i osećanja, zarad nacionalnih interesa.

„Ključni princip kojim moramo da se rukovodima je srpski državni i nacionalni interes. Nacionalni jer imamo Srbe i izvan Srbije, u neposrednom okruženju, ali i dalje od regiona. Mi moramo da sačuvamo naš identitet, kulturu i državu. To je naša odgovornost. Velike sukobe niti ćemo rešiti, niti imamo kapaitet za to. Možemo samo sebi naneti štetu, ako prerano istrčimo sa nekim stavom“, rekao je Đurić.

Na konstataciju da se stavovi Srbije nisu promenili od početka sukoba u Ukrajini do danas, Đurić je podsetio da je predsednik Aleksandar Vučić i pre nekoliko dana nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost istakao da je to princip koga se Srbija drži.

Autor: A.A.