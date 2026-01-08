MONSTRUOZNE PRETENJE VUČIĆU NA BOŽIĆ! Ove grozote su blokaderi uputili predsedniku Srbije (FOTO)

Božićni praznici su iza nas, poruka "Mir Božiji" čula se prethodnih dana od svih osim od blokadera koji su punom parom mržnje "radili" na društvenim mrežama i u blokaderskim medijima, odakle su slali salve uvreda predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, između ostalog poželevši da mu Badnje veče 2026. godine bude poslednje na slobodi!

Za blokadersku mašineriju porodično okupljanje na Božić bilo je prilika da pokažu svoje "hrišćanske" vrednosti, odnosno generalno vrednosti kojima se hvale i ističu, pa su se tako od Iksa do portala ređale najgnusnije poruke, tekstovi i uvrede.

U svojoj mržnju "otišli su" do Venecuele, pa su i hapšenje i suđenje venecuelanskom predsendiku Nikolasu Maduru iskoristili da nekako uvežu predsednika Srbije u narko kartele, a izdominirao je novinar Bojan Andrejić:

Reporterka N1 Žaklina Tatalović nije preskočila Božić da se ne oglasi o predsedniku Vučiću:

Blokaderima je zasmetalo čak i to što je Aleksandar Vučić 7. januara uveče imao TV gostovanje:

Predsednik Srbije čestitao je građanima Badnje veče i Božić, dok su blokaderi, umesto božićne večere i tradicije, izabrali mržnju, pa su pravili mimove, fotošopirali fotografije, prozivali i funkcionere SNS-a vređajući ih.

Autor: Pink.rs