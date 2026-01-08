AKTUELNO

Politika

STIGLI POKLONI I ZA 2026! Kasica-prasica, zlatni pehar, jastuk, medeno srce..., evo šta je kome Ana Brnabić namenila i zašto je baš tako odlučila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TikTok.com ||

Ana Brnabić podelila je zanimljiv video na Tik Toku!

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić praznike je provela u dobrom raspoloženju a nije joj manjkalo ni duhovitosti pa je na TikToku lepo razdelila poklone koje je vadila iz ogromne kese.

Foto: TikTok.com

Kasica-prasica, zlatni pehar, jastuk, medeno srce..., evo šta je kome namenila za 2026. i zašto je baš tako odlučila!

Foto: TikTok.com

Foto: TikTok.com

A sebi je zadržala novogodišnje papučice...

Brnabić je aktivna na Tik-Toku a brojni pratioci smatraju da joj odlično ide.

@brnabicana

Srećna Nova godina!🎄 Stigli pokloni!🎁 #anabrnabic #anabrnabictiktok #newyear #poklon #fyp

♬ original sound - Ana Brnabic

Autor: Jovana Nerić

#Ana Brnabić

#pokloni

POVEZANE VESTI

Politika

BRNABIĆ SAOPŠTILA SJAJNE VESTI: Srbija druga u Evropi i šesta u svetu po indeksu tehnološke zrelosti javne uprave! (FOTO)

Politika

'SVE JE STALO U MINUT' Ana Brnabić objavila snimak koji pokazuje 'modus operandi medijskih grupa za pritisak' (VIDEO)

Politika

ANA BRNABIĆ: Đilasovce iskreno i suštinski baš briga za ODIHR izveštaj, o čemu najbolje govori izjava Biljane Đorđević

Politika

'OVO JE DANAS POTPUNO DRUGAČIJI GRAD, PONOSNA SAM' Ana Brnabić o NTP Niš (FOTO)

Politika

'DA SE NE LJUTI ALEKSANDAR VUČIĆ, ALI IPAK BIRAM HILARI SVONK I EMILI BLANT' Siniša Mali bira pored koga bi radije sedeo (VIDEO)

Politika

'SRBIJA JE UVAŽENA I POŠTOVANA' Brnabić: Ovo je dobar dan za evropske integracije Srbije