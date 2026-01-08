STIGLI POKLONI I ZA 2026! Kasica-prasica, zlatni pehar, jastuk, medeno srce..., evo šta je kome Ana Brnabić namenila i zašto je baš tako odlučila! (VIDEO)

Ana Brnabić podelila je zanimljiv video na Tik Toku!

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić praznike je provela u dobrom raspoloženju a nije joj manjkalo ni duhovitosti pa je na TikToku lepo razdelila poklone koje je vadila iz ogromne kese.

Kasica-prasica, zlatni pehar, jastuk, medeno srce..., evo šta je kome namenila za 2026. i zašto je baš tako odlučila!

A sebi je zadržala novogodišnje papučice...

Brnabić je aktivna na Tik-Toku a brojni pratioci smatraju da joj odlično ide.

Autor: Jovana Nerić