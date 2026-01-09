BLAM MANEKENA SAVE MANOJLOVIĆA I NJEGOVIH LAŽNIH STUDENATA: Zvao kamere da ga snime dok čisti sneg, pa glumi da mu to smeta (VIDEO)

Sinoć su lažni studenti u blokadi pompezno najavili akciju "čišćenja snega", iako je Beograd očišćen bolje nego većina metropola u EU.

Ali, nije smisao u tome. Poenta je da iza te smišljene akcije stoji najveći pozer u srpskoj politici, maneken Savo Manojlović, i da je sve to, naravno, urađeno kako bi njega snimile kamere, dok se on tobože brani od njih rečima: "Nemojte mene, snimajte studente".

Na snimku se vidi da je okupljeno tačno devet osoba. Jedna od tih devet je pomenuti Savo Manojlović i sve što treba da se zna o njemu i lažnim studentima stalo je u sledeći snimak: fejkare, pozeri, glumci, neradnici - zaključno sa reporterom Nove, koji trlja cipelama po snegu.

Ovo nije prvi put da Savo Manojlović pokušava da pridobije simpatije blokadera - a u posebnoj vesti pročitajte kako je pokušao da se "ugradi" u skup blokadera u Novom Sadu - ali i kako su mu blokaderi zbog toga zamerili.

Detaljnije u video-snimku ispod teksta.

Autor: Pink.rs