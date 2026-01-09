SENATOR SRPSKE VULIN: Republika Srpska je pobeda srpskog naroda, mora biti sačuvana po svaku cenu

Vulin je naglasio da od 1999. godine slušamo da više nikada neće biti nikakvog zla, da je ovo moderan svet, moderna Evropa, ali da sad živimo u svetu u kome se sve rešava ratovima a ne diplomatijom i da zbog toga Republika Srpska mora biti očuvana po svaku cenu.

- Republika Srpska mora biti sačuvana. Republika Srpska je jedini dobitak srpskog naroda od Prvog svetskog rata naovamo, jedina garancija da će ispunjavanjem svojih institucija i očuvanjem svojih ovlašćenja u okviru Dejtonskog sporazuma biti brana nekom budućem jasenovačkom genocidu, poručio je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin u intervjuu za Srpskainfo povodom Dana Republike Srpske.

Čestitajući Dan Republike Srpske svim Srbima Vulin je istakao da je Republika Srpska pobeda srpskog naroda i da je zato 9. januar veliki dan, veliki praznik iako se ove godine odvija u vrlo specifičnim okolnostima.

- Republika Srpska nema predsednika, dočekala je svoj dan sa poljuljanim institucijama, poljuljanim poverenjem u institucije. Republika Srpska dočekuje svoj dan nesigurna u sebe, ne znajući šta nosi sutra. Nije slučajno što izbori za predsednika Republike Srpske, koji nisu ni trebali da se održe, nisu završeni. I nisu završeni baš zato da Republika Srpska nema svog predsednika, da nema svog domaćina na svoj dan. To izaziva brojna pitanja, sumnje, dileme. Za mene je vrlo neprijatno da gledam da se 9. januar, dan od velike važnosti, odigrava u takvim okolnostima."

- Naglasio je da od 1999. godine slušamo da više nikada neće biti nikakvog zla, da je ovo moderan svet, moderna Evropa, ali da sad živimo u svetu u kome se sve rešava ratovima a ne diplomatijom i da zbog toga Republika Srpska mora biti očuvana po svaku cenu zamerajući vlastima Srbije i Srpske što nisu realizovale ni jednu odluku Svesrpskog sabora.

- Zameram i vlastima Republike Srbije i vlastima Republike Srpske, što nismo sproveli ni jedan jedini zaključak Svesrpskog sabora, koji smo zajedno održali u Beogradu. Evo, prošlo je skoro dve godine. Ni jedan jedini organ Svesrpskog sabora, koji je Svesrpski sabor predvidio, nije formiran. Iako su po prvi put u istoriji našeg naroda dva legitimna, najlegitimnija moguća organa, dve Skupštine, i Srpske i Srbije, donele odluku o zaključcima Svesrpskog sabora u kome smo se obavezali da ćemo uraditi brojne stvari, nismo uradili ništa. Naša politika ne sme da bude tako kratkog daha. Što, zato što su nas kritikovali? Nemci nas kritikovali, Sarajevo nije bilo zadovoljno, Zagreb se nešto naljutio na nas!? I zbog toga nismo formirali nijedan organ?

- Republika Srpska ne sme da bude ugrožena. Ona mora biti sačuvana. Srbija nema na koga drugog da se osloni. Gde mislite da će Srbija naći takvu podršku i takvu pomoć? Gde da nađemo milion Srba nego u Republici Srpskoj? A gde će tih milion Srba da nađe pribežište? Gde će da nađe političku, ekonomsku, diplomatsku podršku, ako ne u Srbiji? Gde i kako? Ne smemo da zaboravimo da smo mi ti koji smo napravili Svesrpski sabor. Doneli smo zaključke, niko nas nije terao na to. Kad smo to sve uradili, to mora da se sprovede. To moramo da uradimo. To je moja zamerka vlastima i Beograda i Banjaluke", rekao je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

Autor: Iva Besarabić