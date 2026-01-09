PREDSEDNIŠTVO DNP: Milun Zogović i Maja Vukićević obavezani da na Vladi iniciraju pitanje srpskog jezika, trobojke, državljanstva i PPOV-a u Botunu – ako Vlada ne prihvati incijative, izlazimo iz vlasti!

Na danas održanoj sednici Predsedništva Demokratske narodne partije jednoglasno su doneseni sledeći zaključci:

– Obavezuju se članovi Vlade Milun Zogović i Maja Vukićević da na prvoj sednici iniciraju ustavne promene o normiranju srpskog jezika kao službenog ;

– Obavezuju se članovi Vlade Milun Zogović i Maja Vukićević da na prvoj sednici iniciraju Izmene i dopune zakona o državljanstvu ;

– Obavezuju se članovi Vlade Milun Zogović i Maja Vukićević da na prvoj sednici iniciraju Izmene i dopune zakona o državnim simbolima kako bi trobojka bila normirana kao narodna zastava ;

– Obavezuju se članovi Vlade Milun Zogović i Maja Vukićević da na prvoj sednici iniciraju sveobuhvatan dijalog zasnovan na referendumskom rezultatu od 14. decembra 2025. koji bi uvažio stavove građana Zete povodom namere izgradnje PPOV-a;

„U slučaju da na Vladi ne dobiju podršku za ove inicijative, članovi Vlade iz redova DNP – a Milun Zogović i Maja Vukićević podneće ostavke na svoje funkcije, a poslanički klub otkazaće podršku Vladi Milojka Spajića. Istovremeno, odbornički klub DNP – a u SO Podgorica otkazaće podršku gradonačelniku Saši Mujoviću“, navodi se u saopštenju.

„DNP od prvog dana podrške, a kasnije i učešća u Vladi nije odustao od svojih ideoloških i programskih principa. Naša programska opredeljenja nisu ni u kakvoj koliziji sa Koalicionim sporazumom, ni sa tzv. Barometrom 26, jer se radi o evropskim vrednostima i standardima koji se jedino ignorišu u Crnoj Gori. Nakon završenog popisa stanovništva, svaka naša javna inicijativa o normiranju srpskog jezika kao službenog u Ustavu, donošenja Zakona o državljanstvu, zakonskog normiranja trobojke kao narodne zastave, nailazila bi na odbijanje naših koalicionih partnera u Vladi. Diskriminisati lingvističku većinu, ignorisati postojanje na desetine hiljada naših sunarodnika koji žive u Srbiji, dok u Crnoj Gori nemaju nikakva prava, a istovremeno se ponižavati ispod praga nacionalnog dostojanstva i prihvatati ultimatume pojedinih država iz regiona, nije i ne može biti u interesu građana koji su nam dali podršku na parlamentarnim izborima 2023. godine“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je nedavna represivna akcija policije nad golorukim i miroljubivim građanima Zete u potpunosti ogolila suštinu ove Vlade, ili njenih dominantnih delova.

„Uhapsiti pedeset četvoro stanovnika Zete među kojima su bila maloletna lica, žene, starci, predsednik Opštine Zeta, odbornici, samo zato što su mirno branili referendumsku volju i protivili se koruptivnom projektu izgradnje PPOV- a, predstavlja nedopustiv čin represije. Da tragikomedija bude potpuna ovom akcijom su rukovodila lica koja su hapsila građane Zete i Crne Gore za vreme litija, što najbolje svedoči o „reformisanoj“ i „vetingovanoj“ policiji koja je za sramnu akciju u Botunu dobila čestitke od premijera Spajića i gradonačelnika Mujovića. Bez obzira na gore navedeno, uvažili smo inicijativu Andrije Mandića o započinjanju novih pregovora kako bi se prevazišla narastajuća kriza. Nažalost, ovi pregovori su sinoć okončani bez rezultata, jer premijer Spajić nije prihvatio predložene opcije koje su mogle biti osnov daljih razgovora s meštanima Botuna. Demokratska narodna partija je sve vreme pozivala na dijalog oko najvažnijih društveno političkih tema, redovno smo dobijali ćutanje ili negativne odgovore na ove pozive. I sad smo spremni da učestvujemo u dijalogu, ukoliko postoji spremnost sa druge strane. Ali svi treba da znaju, nema trgovine sa ideološkim i programskim principima. DNP nije u Vladi zbog fotelja, nego zbog građana koji su nam dali glas da štitimo njihove interese. I neće nam predstavljati nikakav problem da napustimo Vladu ukoliko budu odbijene naše inicijative. Nemamo nameru da budemo nemi posmatrači i saučesnici u asimilaciji srpskog naroda, koruptivnim aferama, sumnjivim ugovorima i daljem devastiranju nacionalnih resursa i interesa. Crna Gora bi trebalo da bude država svih nas, a sve više postaje država nekolicine njih koji će je napustiti istog trenutka kad ostanu bez funkcija. DNP nema rezervnih destinacija, to smo dokazali, i dokazaćemo beskompromisnom borbom od koje nismo odustali. Naša ponuda je jasna i nepromenjiva, sad su drugi na potezu“, zaključili su.

Autor: S.M.