USTAŠKI DERNEK U ŠKOLAMA: Učenici u Osijeku dobili petice jer su bili na koncertu Tompsona

Ustaštvo je u punom zamahu u Hrvatskoj. Omladina se divi Marku Pekoviću Tompsonu, koji poziva na ubijanje Srba, masovno posećuje njegove koncerte, a za to dobijaju petice u školama.

Tako su učenici jedne osiječke srednje škole dobili petice iz muzičkog, zato što su prisustvovali koncertu Tompsona.

Direktor škole je potvrdio da je Pedagoška služba proverila ocene i beleške svih nastavnika i da je 28. novembra u imenik za određene učenike upisana ocena „odličan (5)“ sa napomenom „koncertno iskustvo“.

Prema pisanju portala Telegram, na koji je upozorio čitalac, neki učenici iz Muzičkog vaspitanja dobili su ocenu pet (odličan) jer su prisustvovali koncertima Marka Perkovića Tompsona u osiječkoj dvorani Gradski vrt 21. i 22. novembra 2025. godine.

Pošto te nedelje nije bilo drugih značajnih muzičkih događaja, osim Tompsonovih koncerata, biće zanimljivo čuti objašnjenja profesorke Muzičkog vaspitanja o kriterijumima ocenjivanja - koji će, prema najavama, biti po njenom povratku sa odmora, piše Telegram.

